Согласно данным агрегатора обзоров Metacritic, новый проект студии MachineGames получил среднюю оценку 86 баллов на основе 45 отзывов и рецензий критиков.

Новая расширенная версия игры Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty получила первые оценки критиков. Игра получила множество положительных отзывов, а также несколько критических замечаний. По данным Metacritic, версия Phantom Liberty набрала 90 баллов на основе более 50 рецензий, а на Opencritic она получила 88 баллов по 60 обзорам.

Основной акцент в обновленной версии игры сделан на улучшения в сюжетной линии, графике и механике. Критики хвалят новыe персонажи, включая новых союзников и врагов, а также значительно улучшенную атмосферу в ночном городе. Новая глава, включающая в себя захватывающее продолжение истории главного героя, по мнению рецензентов, стоит внимания.

Также внимание уделено улучшениям в плане геймплея и искусственного интеллекта, которые теперь делают взаимодействие с NPC более естественным и многослойным. Однако некоторые обозреватели отмечают, что несмотря на множество улучшений, игра по-прежнему сталкивается с некоторыми техническими проблемами и багами, которые могут немного омрачить общее впечатление.