В этой миссии целью станет бывший агент ICA Макс Валиант, прототипом которого стал Жан-Клод Ван Дамм.

IO Interactive представила праздничную миссию The Splitter для HITMAN: World of Assassination. Это событие приурочено к рождественским праздникам и предлагает игрокам уникальную цель — бывшего агента ICA Макса Валианта, чей образ вдохновлен знаменитым актером и мастером боевых искусств Жан-Клодом Ван Даммом.

Игроки смогут пройти задание только в течение ограниченного периода — с 12 декабря 2024 года до 12 января 2025 года. Для этого не нужно покупать полную версию игры, которая в Steam стоит 1500 рублей. The Splitter станет частью бесплатного стартового набора HITMAN, что делает её доступной для всех желающих.

События разворачиваются в городе Чунцин, известном своими дождливыми улочками и атмосферным антуражем. Агенту 47 предстоит выполнить три сложные задачи: защитить одного из членов совета ICA, раскрыть замыслы Макса Валианта и ликвидировать его. Макс опасный профессионал, лишенный жалости, и подготовиться к встрече с ним будет непросто. Однако у него есть слабое место — излишняя самоуверенность, которую опытные игроки могут использовать в своих интересах.

Разработчики отмечают, что The Splitter отличается от предыдущих миссий своей сложностью и оригинальностью.