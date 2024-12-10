На данный момент точных технических характеристик нового Hyundai Palisade мало: известно только о 3-метровой колесной базе и 21-дюймовых дисках. Однако уже можно рассмотреть дизайн.

Hyundai готовит к дебюту новый Palisade — кроссовер нового поколения, который привлек внимание благодаря первым официальным фотографиям и заявленным характеристикам. Этот большой автомобиль с тремя рядами сидений и длиной более пяти метров традиционно популярен в США, но модель также доступна на российском рынке. Ожидается, что новый Palisade продолжит эту тенденцию и предложит обновленные технические решения и современный дизайн.

На данный момент точных данных о двигателях и других характеристиках нового Palisade немного. Известно, что автомобиль будет иметь колёсную базу длиной три метра, а также получит колеса диаметром 21 дюйм. Внешний вид автомобиля стал более массивным и элегантным. Основной акцент в дизайне сделан на крупную решетку радиатора в виде щита, большие фары с отдельными блоками и выразительные колесные арки.

В интерьере нового Hyundai Palisade также много новшеств. На передней панели заметны закругленные края и два интегрированных 12,3-дюймовых дисплея, которые обеспечивают водителю удобное управление. Переключатель автоматической коробки передач размещен под рулем, а блок климат-контроля имеет отдельное управление. Большое внимание уделено комфортным сиденьям и массивному подлокотнику.

Что касается силовых установок, то пока точных данных нет, но можно ожидать, что новый Palisade откажется от старых двигателей, таких как атмосферный V6 и 2,2-литровый турбодизель, в пользу более современных решений — 2,5-литрового турбодвигателя и гибридной версии. Эти изменения соответствуют современным тенденциям в автомобильной промышленности. Новый Palisade сохранит полный привод и независимую подвеску, что обеспечит хорошую управляемость и комфорт на разных типах дорог.

На данный момент это все данные о новом Hyundai Palisade, однако вскоре будет представлена более подробная информация. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в Южной Корее и США в 2025 году, а позже модель может появиться в других странах, в том числе и в России.