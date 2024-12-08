Снаружи и в салоне изменений не так много. Например, снаружи Peugeot Landtrek получил новую решетку радиатора и огромную надпись на заднем борту кузова.

Обновленный пикап Peugeot Landtrek, который недавно получил несколько улучшений, стал более современным как в дизайне, так и в технических характеристиках. В первую очередь стоит отметить новую решетку радиатора, которая придает автомобилю более агрессивный и современный вид. На заднем борту кузова появилась крупная надпись, что также добавляет машине выразительности. В салоне изменений немного, теперь в комбинации приборов установлен 7-дюймовый дисплей, а мультимедийная система стала более современной и удобной в использовании.

Однако главным обновлением является то, что под капотом Peugeot Landtrek появился новый 2,2-литровый турбодизельный двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Двигатель будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Еще одной важной новинкой является постоянный полный привод, который теперь доступен в обновленной модели. Кроме того, обновленный Peugeot Landtrek получил задние дисковые тормоза, что улучшает эффективность торможения и повышает безопасность. Также стоит отметить расширение набора систем безопасности, которые теперь стали стандартом для этой модели.

Вводится новая кнопка для выбора режима движения, позволяющая водителю выбрать подходящий стиль вождения в зависимости от условий — будь то обычный режим, спортивный для активной езды или специальный режим для движения по песчаным дорогам.

На данный момент эта модель является одной из самых доступных в своем классе, что объясняется довольно простой технической начинкой. Однако с учетом значительных улучшений в технической части можно ожидать, что цена автомобиля возрастет.