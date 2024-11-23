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Nata15
Valve готовит к выпуску обновленный Steam Controller и новые устройства для VR
Кроме того, ранее сообщалось, что компания работает над беспроводной версией VR-гарнитуры Valve "Deckard", которая должна стать недорогой альтернативой Valve Index. Датамайнер также обнаружил упоминания о специальном контроллере "Roy" в коде SteamVR.

Valve готовится порадовать пользователей сразу несколькими новинками. На горизонте – вторая версия Steam Controller и дополнительные устройства для виртуальной реальности. Эта информация появилась благодаря датамайнеру, известному под псевдонимом @SadlyItsBradley, который обнаружил в коде платформы SteamVR упоминания о грядущих разработках компании.

Если первая версия Steam Controller вызывала смешанные отзывы из-за необычного дизайна и отсутствия привычных элементов управления, то новая версия обещает быть ближе к классическим решениям. Контроллер, который пока носит кодовое имя "ibex", получит два симметрично расположенных стика и уменьшенные трекпады. Это делает его визуально и функционально более похожим на популярные геймпады от Xbox и PlayStation.

Кроме того, раскладка кнопок и стиков будет напоминать ту, что уже используется в Steam Deck – портативной консоли от Valve, завоевавшей популярность среди геймеров. Такой шаг позволит компании сохранить унификацию в своих продуктах, делая их более удобными и привычными для пользователей.

Параллельно Valve работает над новой беспроводной VR-гарнитурой под названием "Deckard", которая, как предполагается, станет более доступной альтернативой существующей Valve Index. Это может стать настоящим прорывом на рынке виртуальной реальности, так как стоимость VR-оборудования часто становится препятствием для широкого круга пользователей.

Также в коде SteamVR была обнаружена информация о новом устройстве, названном "Roy". Предположительно, это специальный контроллер, предназначенный для работы с будущими VR-гарнитурами.

Интересным моментом стало сотрудничество Valve с японской компанией Hori, которая получила лицензию на производство официального Steam Controller. На данный момент этот геймпад уже доступен для покупки в Японии, а вскоре начнется его распространение на американском рынке. Это может стать важным шагом для увеличения популярности устройства, особенно среди пользователей, которые раньше не были знакомы с продукцией Valve.

Выход обновленного Steam Controller и новой VR-гарнитуры может стать важным событием для игровой индустрии. Valve пытается предложить устройства, которые соответствуют современным стандартам и запросам игроков. Если компания сохранит умеренную ценовую политику, эти новинки смогут завоевать популярность, как среди опытных геймеров, так и среди новичков.

#новости
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