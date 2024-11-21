Для улучшения производительности в играх, ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro оснащены системой охлаждения GameCool 9.

ASUS анонсировала два новых смартфона для геймеров — ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro, которые были представлены на недавней презентации компании. Эти устройства обещают стать мощными помощниками для любителей мобильных игр, благодаря топовым характеристикам и функционалу, ориентированному на геймеров.

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии Flexible AMOLED от Samsung. Разрешение экрана составляет 2400×1080 пикселей, что вполне достаточно для яркой и четкой картинки. Частота обновления экрана достигает 185 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 2500 нит. Помимо этого, дисплей поддерживает HDR10 и имеет высокий уровень цветопередачи: 107,37% по стандарту DCI-P3, 145,65% по sRGB и 103,16% по NTSC. В качестве защиты экрана используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, которое значительно повышает его стойкость к падениям и царапинам.

Смартфоны оснащены новым 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, работающим на частоте до 4,3 ГГц, и графическим ускорителем Adreno 830. ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro доступны в различных конфигурациях памяти. В стандартной версии можно выбрать между 12 и 16 ГБ оперативной памяти, а в Pro-версии — 16 и 24 ГБ. Также доступны различные варианты встроенной памяти: от 256 ГБ до 1 ТБ для версии Pro Edition, которая оснащена наибольшим объемом памяти.

Важной особенностью этих устройств является наличие 3,5-мм разъема для наушников, чего не так часто встретишь в современных смартфонах. Также смартфоны имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что означает, что они могут быть погружены в воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут. Устройства оснащены батареей емкостью 5800 мА⋅ч, которая поддерживает быструю зарядку Quick Charge 5.0 мощностью до 65 Вт. ASUS утверждает, что зарядка до 100% займет всего 46 минут.



Что касается камер, то тут также есть несколько отличий. В модели ROG Phone 9 установлена основная камера на 50 МП с сенсором Sony Lytia 700 и апертурой f/1.9, а также 13 МП ультраширокий объектив с углом обзора 120 и 5 МП макрокамера. В свою очередь, ROG Phone 9 Pro обладает аналогичной основной камерой на 50 МП и ультрашироким объективом на 13 МП, но вместо макрокамеры здесь установлена 32-МП телефотокамера с оптической стабилизацией, апертурой f/2.4 и тройным оптическим зумом. Для селфи оба смартфона оборудованы фронтальной камерой на 32 МП.



Задняя крышка смартфонов имеет глянцевое и матовое покрытие с кристаллизованной текстурой, что помогает предотвращать появление отпечатков пальцев. На задней панели находится небольшой дополнительный дисплей AniMe Vision с 648 программируемыми мини-светодиодами, который может отображать различные анимации. У Pro-версии есть еще одна уникальная возможность — функция AniMe Play, которая позволяет запускать несколько классических пиксельных игр прямо на этом дисплее.



Смартфоны оснащены рядом функций на базе искусственного интеллекта. Например, технология X Sense помогает распознавать игровые события, такие как важные моменты или предметы, которые нужно собрать. Она также может автоматически улучшать навыки персонажей в играх. Еще одной интересной функцией является X Capture 2.0, которая позволяет автоматически записывать ключевые игровые события. А с помощью AI Grabber можно распознавать текст в играх, что облегчает поиск игровых советов или перевод сообщений от других игроков.



Не забыли и о камерах — искусственный интеллект помогает улучшать ночные фотографии, портретные видео и оптимизировать фото пейзажей. Также есть функции, такие как реальный перевод звонков, транскрипция, AI-сгенерированные обои и улучшенный поиск по фото и файлам.



Для поддержания стабильной работы в играх и предотвращения перегрева, ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro оснащены обновленной системой охлаждения GameCool 9. Это позволяет смартфонам эффективно рассеивать тепло даже при интенсивных нагрузках. Также в комплект входит аксессуар для дополнительного охлаждения — AeroActive Cooler X Pro, который еще больше улучшает теплоотведение.



Модель ROG Phone 9 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит $999. За модель ROG Phone 9 Pro с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти придется отдать $1499. Пока неизвестно, когда эти смартфоны появятся в продаже в России и по какой цене.