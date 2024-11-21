В октябре 2024 года Microsoft представила крупное обновление для Copilot. Оно разочаровало пользователей.



В октябре 2024 года Microsoft представила крупное обновление для Copilot, своего ИИ-ассистента, интегрированного в такие продукты, как Microsoft 365, Outlook и Teams. Идея была проста: сделать работу пользователей удобнее и эффективнее. Однако вместо ожидаемого улучшения, обновление вызвало противоположный эффект. Пользователи стали замечать, что качество ответов ухудшилось. Более того, многие утверждали, что предыдущая версия Copilot была гораздо лучше.



На фоне растущего недовольства, некоторые даже предложили компании добавить возможность переключаться между старой и новой версиями, что, по их мнению, решило бы проблему. Но, как выяснилось позже, ситуация гораздо сложнее.



По информации от инсайдеров, сама команда разработчиков также недовольна результатами. Один из сотрудников в беседе с журналистами анонимно отметил: «Между нашими амбициозными целями и реальностью, с которой сталкиваются пользователи, существует огромный разрыв». Более того, сам процесс работы над продуктом сравнили с "постройкой самолета прямо во время его полета", что подчеркивает не только сложность, но и хаотичность разработки.



Еще одна проблема — чрезмерная маркетинговая стратегия компании. По словам одного из инсайдеров, Microsoft теперь добавляет название Copilot практически ко всему. Это создает впечатление, будто компания сосредоточена только на продвижении бренда, а не на реальном улучшении функционала.



Не менее важный аспект — безопасность. Microsoft активно внедряет ИИ-решения в корпоративный сектор, и около 70% компаний из списка Fortune 500 уже используют Copilot. Однако многие организации не торопятся доверять свои данные новому инструменту. Оказывается, Copilot может обходить ключевые меры безопасности, предоставляя доступ к конфиденциальной информации. Это стало серьезным аргументом против массового внедрения таких технологий.



Несмотря на критику, Microsoft не собирается отказываться от развития Copilot. Напротив, компания планирует решать возникающие проблемы и делать продукт лучше. Однако даже сотрудники сомневаются, что все эти задачи удастся решить быстро. Для многих очевидно: сейчас Microsoft предстоит тяжелая работа не только над улучшением технологий, но и над восстановлением доверия пользователей.