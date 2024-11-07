Новая функция уже доступна для всех пользователей.

Steam добавил функцию записи видео в играх и теперь для этого больше не нужно использовать сторонние программы, такие как OBS, приложения от NVIDIA или Xbox. Эта новая возможность уже доступна всем пользователям.



С помощью функции записи можно не только захватывать игровой процесс, но и делиться видео с другими людьми через социальные сети. В Steam теперь есть несколько удобных режимов записи. Например, можно настроить фоновую запись, при которой весь ваш игровой процесс будет автоматически сохраняться на жесткий диск, при этом можно ограничить длину видео и размер файла. Если хотите записывать моменты вручную, можно выбрать режим с ручным контролем записи.



Кроме того, в Steam появилась функция быстрого воспроизведения. Это позволяет в любой момент пересмотреть ключевые моменты игры — например, понять, что привело к вашей смерти или переслушать важный диалог с NPC. Вы также сможете создавать клипы с самыми яркими игровыми моментами и делиться ими с друзьями.



Эти новшества работают не только в обычной версии Steam, но и на портативной консоли Steam Deck.