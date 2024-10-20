Новый смартфон от Samsung обещает вернуть привычные элементы дизайна, сочетая их с современными технологиями и улучшенной производительностью.

Samsung готовит к запуску новый смартфон Galaxy A36, который, согласно информации от инсайдера OnLeaks, вернется к дизайну, знакомому пользователям по предыдущим моделям. Одной из ключевых особенностей нового устройства станет вертикальное размещение камер, объединённых в один блок. Однако Galaxy A36 также сохранит некоторые элементы актуальной A-серии, такие как конструкция клавиш включения и регулировки громкости, известная как Key Island.



Размер экрана нового смартфона увеличится с 6,60 до 6,64 дюйма. На дисплее будет отверстие для фронтальной камеры, а также встроенный сканер отпечатков пальцев, что не претерпит значительных изменений по сравнению с предшественниками.



Galaxy A36 станет чуть тоньше и уже своего предшественника A35: его ширина составит 77,9 мм (или 78,4 мм с учетом выступа клавиш), тогда как у A35 она равнялась 78 мм. Высота новинки немного увеличится до 162,6 мм, в то время как у A35 она была 161,7 мм. Также новая модель станет более компактной — её толщина составит 7,4 мм, по сравнению с 8,2 мм у A35. В сочетании с камерным блоком общая толщина устройства составит 9,6 мм.



Что касается производительности, то ожидается, что Galaxy A36 будет работать на чипах от Qualcomm — Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2. Другие характеристики устройства пока остаются в тайне.



Ожидается, что новинка будет официально представлена весной 2025 года, и многие пользователи с нетерпением ждут этого события.