Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Инсайдер представил качественные изображения Samsung Galaxy A36
Новый смартфон от Samsung обещает вернуть привычные элементы дизайна, сочетая их с современными технологиями и улучшенной производительностью.

Samsung готовит к запуску новый смартфон Galaxy A36, который, согласно информации от инсайдера OnLeaks, вернется к дизайну, знакомому пользователям по предыдущим моделям. Одной из ключевых особенностей нового устройства станет вертикальное размещение камер, объединённых в один блок. Однако Galaxy A36 также сохранит некоторые элементы актуальной A-серии, такие как конструкция клавиш включения и регулировки громкости, известная как Key Island.

Размер экрана нового смартфона увеличится с 6,60 до 6,64 дюйма. На дисплее будет отверстие для фронтальной камеры, а также встроенный сканер отпечатков пальцев, что не претерпит значительных изменений по сравнению с предшественниками.

Galaxy A36 станет чуть тоньше и уже своего предшественника A35: его ширина составит 77,9 мм (или 78,4 мм с учетом выступа клавиш), тогда как у A35 она равнялась 78 мм. Высота новинки немного увеличится до 162,6 мм, в то время как у A35 она была 161,7 мм. Также новая модель станет более компактной — её толщина составит 7,4 мм, по сравнению с 8,2 мм у A35. В сочетании с камерным блоком общая толщина устройства составит 9,6 мм.

Что касается производительности, то ожидается, что Galaxy A36 будет работать на чипах от Qualcomm — Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2. Другие характеристики устройства пока остаются в тайне.

Ожидается, что новинка будет официально представлена весной 2025 года, и многие пользователи с нетерпением ждут этого события.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Remedy анонсировала FBC: Firebreak – кооперативный шутер во вселенной Control
Microsoft отменяет пробную подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-41: Россия готовит истребитель с лазерным оружием и скоростью 4 Маха
6
Military Watch: Высокие потери Leopard 2 сделают его менее привлекательным для покупателей
1
Российская армия активно применяет самоходное артиллерийское орудие «Нона-СВК» на передовой
+
Одинокие квазары с неясным происхождением ставят под сомнение существующие модели космологии
3
Tesla не сможет выпускать более 2500 единиц Cybercab в год
1
Танки Т-55АМ становятся мобильной артиллерией на фронте
19
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
1
«Калашников» готовит к испытаниям боевые электромотоциклы на передовой
+
ВСУ оставили населённый пункт Новый Путь в Курской области
+
Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
5
В Иране рассматривают американские системы ПРО THAAD в качестве цели
+
Американцы используют VPN, чтобы загружать обновления программного обеспечения Kaspersky
3
Представлен игровой движок Unity 6: новый подход к разработке и долгосрочная поддержка
+
Сборка Tiny 11 уменьшает размер обновления Windows 11 24H2 с 30 ГБ до 3,5 ГБ
+
Производительность Intel Core Ultra 9 285 соответствует Core Ultra 7 265K
1
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
2
Германия отправит Украине ракеты AIM-9L Sidewinder и 4361 беспилотник
3
Представлена российская ракета Х-69
1
Глобальную версию OnePlus 13 протестировали в Geekbench 6
+
Военные эксперт заявил об активизации украинских СМИ на Купянском направлении
+

Популярные статьи

4790К vs Ryzen 5 5600X в новых играх 2024 года
136
Почему кабина БелАЗ-540 расположена таким образом
8
Что такое автопластилин, из чего делают и зачем он нужен
1
Сборка ремастера The Elder Scrolls II: Daggerfall на движке Unity
1
10 лучших авто для бедного студента
33
25 октября 2024 года - самый главный день в истории консолей Xbox
4
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
8
Выбираем самые оптимальные видеокарты для игр в разрешении Full HD осенью 2024 года
45
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
73
Биткоин 19-го века: как стальной телеграфный кабель стал мечтой тысяч горожан
11

Сейчас обсуждают

Blackengine
05:15
Можно передавать энергию с земли, тем же лазером, тогда и топливо не понадобиться, смогут летать над реактором пока она работает.
МиГ-41: Россия готовит истребитель с лазерным оружием и скоростью 4 Маха
Amon Amarth
05:10
Да особо ничего не изменилось. Привезите кусок кабеля с марсохода Opportunity и легко можно продать, причём не за 50 центов, а по цене самого марсохода.
Биткоин 19-го века: как стальной телеграфный кабель стал мечтой тысяч горожан
VRoman
05:09
8200 как-то не впечатляет уже. Ожидаешь большего от G.Skill
G.Skill представила высокоскоростной модуль памяти Trident Z5 CK DDR5 CUDIMM
VRoman
05:07
Спустя 25 лет Rambus опять изобрела чего-то стоящее?
Rambus представила первые в отрасли модули памяти DDR5 MRDIMMs и RDIMMs со скоростями до 12 800 МТ/с
Белый Орёл
05:04
Иди воюй, а то Путин эту красота отберëт
10 лучших авто для бедного студента
Gensek_Vova
04:29
Дальше, ты мудак!
10 лучших авто для бедного студента
Cowboy Huggies
04:26
GIGABYTE B450M H хватит?
Тестирую 4790К в новых играх 2024 года
Gensek_Vova
04:21
Да, всё другое называлось по другому ))
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
Виктор Сычин
04:11
Ну вот что делать на таких мощностях на телефоне, ну вот, что???
Snapdragon 8 Gen 4 обошёл Dimensity 9400 в AnTuTu
Alex Z
03:34
твое мнение очень важно для нас (нет) пиши еще (иди нах)
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем