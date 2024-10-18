Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
DJI представила компактный дрон Air 3S с усовершенствованными камерами для съемки
Компания DJI анонсировала новый компактный дрон под названием Air 3S.

Основная камера дрона обладает 1-дюймовым 50-мегапиксельным CMOS-сенсором с апертурой f/1.8. Эта комбинация позволяет записывать видео в формате 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также использовать 10-битный цветовой профиль D-Log M для профессиональной цветокоррекции.

Но это не все: дрон также получил 70-миллиметровый телеобъектив с 48-мегапиксельной камерой, что открывает новые горизонты для съемки деталей и дальних объектов.

DJI Air 3S предлагает ряд усовершенствованных функций безопасности, включая систему APAS, которая предотвращает столкновения во время полета, а также лазерный лидар для навигации в условиях плохой видимости. Эта модель также поддерживает новый интеллектуальный режим возврата домой и может запоминать маршруты, что особенно полезно в местах со слабым спутниковым сигналом.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Путин предложил Саудовскую Аравию как площадку для переговоров по Украине, но с оговоркой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
17
Samsung анонсировала, что One UI 7 станет самым значительным обновлением в истории компании
2
В России открыт импортозамещающий завод по производству вентиляционного оборудования
1
14 мобильных телефонов Samsung уже получают октябрьское обновление Android 2024 года
4
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
22
ZTE представила на международном рынке свой флагманский планшет Nubia RedMagic Nova
+
Греция отказалась от бесплатных БМП Bradley из США, цена ремонта которых равна покупке новых
+
Western Digital выпускает обновление прошивки для ряда SSD в целях исключения BSOD в Windows 11 24H2
+
Breaking Defense: Страны Северной Европы ведут переговоры о совместных закупках боевых машин пехоты
+
Установлен рекорд скорости Wi-Fi: 938 Гбит/с
+
Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
+
Мод Essentials для ремейка Silent Hill 2 повышает производительность на 31%
6
В курском приграничье нашли башню от британского танка Challenger 2
2
Dragon Age: The Veilguard на связке Intel Core i9 12900K и NVIDIA RTX 4080 обещает лишь 30 fps
3
Российские войска используют системы ПВО и РЭБ для борьбы с беспилотником «Лютый»
1
GeForce RTX 5060 и 5060 Ti могут выйти намного раньше, чем ожидалось
4
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
1
Дисплеи смартфонов Samsung Galaxy S25 будут иметь небольшое закругление по краям
1
Защищённый смартон KingKong Power 3 поступает в продажу с мощным звуком по сниженным ценам
+
Ульяновская область совместно с Беларусью нарастят производство полуприцепов для тягачей
+

Популярные статьи

Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
147
"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
15
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
39
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
68
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
32
8 самых захватывающих фильмов про постапокалипсис для любителей игр серии Fallout
2
10 лучших авто для бедного студента
25
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
12
Обзор игры Enotria: The Last Song – достойная замена Dark Souls в локациях солнечной Италии
+
Как менеджеры AMD и NVIDIA вынуждают геймеров платить больше за процессоры и видеокарты
6

Сейчас обсуждают

Gensek_Vova
19:59
Садись, два! Сначала посчитай вес всего мусора, его удалённость (разброс в пространстве), и сколько для этого нужно энергии чтобы поднимать орбиту каждой части.
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
REY_B_
19:58
А в чём смысл миниатюризации разъёма, если сами видеокарты становятся всё больше и больше??? Да на той же 4090, вполне можно учудить, и поставить клеммы как на стартёре авто, с такими же проводами. И ...
Intel и AMD могут перейти на новый разъем 12V-2X6 для видеокарт
Gensek_Vova
19:54
Они с орбиты читают, выкладывай буквы брёвнами )
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
Бoтo -- Чaт
19:50
Это ещё что. Тут вот что нашептали: Четвёртые сутки непрерывных ударов дронами по киевскому узлу ПВО. «Герани» работают по Броварам. https://vk.com/wall-219928383_89261 Что-то очень интересное наши та...
За минувшие два дня российские силы освободили более 15 квадратных километров в ДНР
Бoтo -- Чaт
19:49
Ну, в добрый путь, тов. пендосы, поиск займёт лет этак 30, не меньше.
За минувшие два дня российские силы освободили более 15 квадратных километров в ДНР
inchaos75
19:48
Вот вот. Купив 4 года назад 27" IPS 1440 - 160 с G-Sync за 27, не вижу смысла менять на такой же, но OLED и за 100, в сторону улучшения напрашивается уже 4К, но за 32" 4K OLED ой-ёёёёё, 250+ тыс, ну и...
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
LifeX
19:47
Не все, есть еще вполне себе живые - от хозяина зависит. Да и дырявые пороги, двери и арки на скорость не влияют особо:) Нексия мой первый автомобиль и я до сих пор на ней езжу (помимо еще двух други...
10 лучших авто для бедного студента
RandomXP
19:43
А в чем слабость выражалась? Мне для FHD@60 надо, что бы не тормозило никогда.
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Олег
19:28
Запустить роборуку, которая будет летать по орбитам Земли и толкать мусор в дальний космос.
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
Сала Бубуинов
19:20
На солнце отправлять. Гоните 3 ляма баксов!
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем