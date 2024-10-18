Компания DJI анонсировала новый компактный дрон под названием Air 3S.

Основная камера дрона обладает 1-дюймовым 50-мегапиксельным CMOS-сенсором с апертурой f/1.8. Эта комбинация позволяет записывать видео в формате 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также использовать 10-битный цветовой профиль D-Log M для профессиональной цветокоррекции.



Но это не все: дрон также получил 70-миллиметровый телеобъектив с 48-мегапиксельной камерой, что открывает новые горизонты для съемки деталей и дальних объектов.



DJI Air 3S предлагает ряд усовершенствованных функций безопасности, включая систему APAS, которая предотвращает столкновения во время полета, а также лазерный лидар для навигации в условиях плохой видимости. Эта модель также поддерживает новый интеллектуальный режим возврата домой и может запоминать маршруты, что особенно полезно в местах со слабым спутниковым сигналом.