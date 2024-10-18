Новый iPad mini 7 сочетает в себе современные технологии и привлекательный дизайн, предлагая пользователям не только мощность, но и стиль в двух свежих цветовых вариантах.

iPad mini 7 уже доступен для предварительного заказа, а его появление на прилавках магазинов намечено на 23 октября в 29 странах.

По данным исследования компании Nukeni, самый доступный iPad mini 7 можно приобрести в Гонконге — его цена составляет всего $490. Это немного ниже, чем в США, где стоимость устройства равна $500. Другие страны с относительно низкими ценами включают Малайзию, Канаду, Тайвань и Японию.

С другой стороны, если вы ищете места с самыми высокими ценами, стоит обратить внимание на Бразилию, где iPad mini 7 продаётся за $1064. Также в Турции цена устройства стартует от $700 .



Важно помнить, что стоимость может изменяться из-за колебаний валютных курсов и местных налогов.



iPad mini 7 оснащён чипом A17 Pro и предлагает поддержку искусственного интеллекта Apple Intelligence. Также стоит отметить, что устройство будет доступно в новых цветах: светлом фиолетовом и синем.