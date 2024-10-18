Эти изменения помогут пользователям быть уверенными в безопасности взаимодействия с брендами и компаниями через устройства Apple.

Компания Apple объявила об обновлении своего сервиса Apple Business Connect, который направлен на повышение безопасности при взаимодействии с брендами и компаниями. Теперь компании смогут зарегистрировать свой официальный аккаунт, который будет отображаться на устройствах Apple — в таких приложениях, как "Почта", "Телефон", "Карты" и Wallet. Это обновление помогает пользователям быть уверенными, что они получают сообщения и звонки от проверенных организаций, а не мошенников.



После регистрации компании смогут добавить свои логотипы, номера телефонов и электронные адреса. Когда пользователи iPhone или других устройств Apple будут получать звонки или письма от зарегистрированной компании, они увидят её официальный логотип и данные, что поможет избежать путаницы и мошенничества. Эти изменения вступят в силу с выходом обновлений iOS 18.2 и macOS 15.2 в конце этого года.



К тому же, в 2025 году будет запущена функция Business Caller ID. Это значит, что при входящем звонке на экране будет отображаться не только название компании, но и её логотип, а также информация о том, какой отдел звонит. Это сделает взаимодействие с компаниями ещё прозрачнее.



Apple также добавляет возможность использовать кнопку Tap to Pay для тех, кто уже пользуется этой функцией. Это даст пользователям уверенность, что они совершают платежи в проверенных и безопасных местах.



Важно отметить, что теперь для регистрации в Apple Business Connect компаниям не обязательно указывать физический адрес. Это делает процесс регистрации проще и доступнее для большего количества организаций.