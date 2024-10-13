Недавний инцидент с мошенническими звонками, использующими технологии искусственного интеллекта, иллюстрирует, как злоумышленники становятся все более изобретательными в своих попытках обмануть пользователей и завладеть их личными данными.

Совсем недавно консультант Microsoft Сем Митрович рассказал о своем опыте столкновения с мошенниками, использующими технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обмана пользователей Gmail. В современном мире, где ИИ активно внедряется в различные сферы, мошенники находят новые способы использовать эти технологии в своих схемах.



Митрович получил несколько тревожных уведомлений о попытках восстановления своего аккаунта Gmail, а также звонки, якобы поступающие от представителей Google. Несмотря на настораживающие сообщения, он сначала проигнорировал их. Однако затем он решил ответить на один из звонков, чтобы разобраться в ситуации.



Интересно, что собеседник говорил с явным американским акцентом, хотя звонок поступил из Австралии. Это могло ввести в заблуждение многих пользователей, так как мошенники часто используют поддельные номера, чтобы создать видимость легитимности.



Во время разговора «агент» задавал Митровичу вопросы о его поездках в Германию и утверждал, что кто-то получил доступ к его личным данным. Такие приемы используются для запугивания жертвы и заставления ее выполнять требования мошенников. Митрович решил проверить номер телефона в интернете и выяснил, что он действительно принадлежит Google Australia, что могло бы сбить с толку.



Чтобы удостовериться в законности звонка, Митрович попросил «агента» отправить ему электронное письмо. Это решение оказалось правильным, поскольку он заметил подделку в одном из адресов отправителя, что подтвердило его подозрения.



Кроме того, Митрович понял, что голос на другом конце провода был сгенерирован с помощью ИИ. Осознав, что он стал жертвой мошеннической схемы, он решил завершить разговор. Если бы он продолжил общение, следующее предложение могло бы быть связано с восстановлением доступа к аккаунту, что дало бы мошенникам возможность получить его личные данные.