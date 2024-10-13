Этот судебный процесс может затормозить разработку новых космических технологий и сорвать крупные контракты SpaceX.

Компания SpaceX, известная своими космическими разработками, столкнулась с серьёзными финансовыми потерями из-за судебного иска, поданного экологической организацией Save RGV. Активисты требуют приостановить использование системы охлаждения, необходимой для испытаний ракеты Starship Super Heavy на техасском космодроме Starbase. Они считают, что эта система может нанести вред окружающей среде, и требуют её отключения на время судебного процесса.



Каждый день простоя обходится SpaceX в 4 миллиона долларов. Эти расходы связаны не только с упущенной прибылью, но и с необходимостью поддерживать инфраструктуру космодрома, даже если испытания временно не проводятся. Компания предупреждает, что приостановка работы системы охлаждения усложнит тесты ракеты и может задержать выполнение важных контрактов, в том числе с Военно-воздушными силами США.



Основная проблема для SpaceX заключается в том, что судебное разбирательство может затянуться на несколько месяцев. В этот период компания будет продолжать нести значительные финансовые убытки, которые экологи не обязаны возмещать, даже если проиграют дело. Это ставит под угрозу не только текущие проекты SpaceX, но и будущие миссии, которые зависят от успешных испытаний Starship Super Heavy.



Таким образом, судебный иск от экологов может существенно затормозить планы SpaceX и привести к значительным финансовым потерям для компании.