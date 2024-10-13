Новые панели приборов от KTM обещают не только современный дизайн, но и функциональные возможности, которые улучшат взаимодействие мотоциклистов с технологией во время поездок.

Компания KTM представила современные панели приборов для своих будущих мотоциклов, которые будут оснащены дисплеями с диагоналями до 8.8 дюймов. Эти новшества ожидаются в новых моделях, запланированных на 2025 год.



В ассортименте — две модели экранов: вертикальная версия V80 с 8-дюймовым дисплеем и горизонтальная H88 с 8.8-дюймовым экраном. Оба устройства предлагают высокое разрешение 1280×720 пикселей и поддерживают индуктивное сенсорное управление. Это позволит мотоциклистам управлять экраном, не снимая перчаток.



Одной из ключевых особенностей новых панелей является улучшенная видимость. Благодаря специальным покрытиям экраны значительно уменьшают блики и отражения, а также защищены от отпечатков пальцев. Вдобавок, дисплеи могут отображать 256 000 цветов, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими версиями, которые поддерживали только 65 000.



Новые панели приборов также будут комплектоваться современным блоком управления от KTM, который предлагает 32 ГБ встроенной и 3 ГБ оперативной памяти, а также модули GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Все устройства будут работать на операционной системе Android Automotive, которая впервые появляется на мотоциклах. Ранее данная система использовалась исключительно в автомобилях.



Первые установки новых панелей приборов ожидаются на премиальных моделях KTM 2025 года, а в будущем планируется их использование в более доступных моделях, что сделает передовые технологии доступными для широкой аудитории мотоциклистов.