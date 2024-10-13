Новая версия игры предлагает игрокам уникальные локации, основанные на мире «Шрека», которые требуют тщательной уборки и очистки.

В свежем анонсе игровая студия FuturLab представила новое дополнение для PowerWash Simulator под названием Shrek Special Pack. Это обновление стало возможным благодаря сотрудничеству с DreamWorks и Square Enix.



Дополнение включает пять уникальных локаций, каждая из которых требует тщательной уборки. Игроки смогут отправиться в родное болото Шрека, посетить город Дюлок, который мы помним из первой части мультфильма, а также исследовать фабрику волшебного зелья из продолжения истории. Вдобавок, в игре появится логово дракона и свадебная луковая карета, а также укрытие для медового месяца Гензеля.



Помимо новых локаций, Shrek Special Pack предлагает игрокам новый режим кампании. Он проведет пользователей через интересные задания в этих локациях и предоставит обновленный набор оборудования для более эффективной уборки.



Теперь фанаты PowerWash Simulator могут не только наслаждаться процессом очистки, но и погрузиться в волшебный мир «Шрека», взаимодействуя с любимыми персонажами и знакомыми местами.