Эта игра позволит пользователям погрузиться в историю успеха Павла Дурова, управляя персонажем в динамичной 3D-среде на основе технологии блокчейна.

Мессенджер Telegram анонсировал выход своей первой 3D-игры под названием Durov Run. Игра будет доступна бесплатно в разделе Telegram Mini Apps и создана на базе блокчейна TON. Durov Run погружает игроков в историю основателя мессенджера Павла Дурова, предлагая одновременно развлечение и знакомство с его биографией.





В игре Durov Run пользователи будут управлять персонажем, преодолевая различные локации, которые связаны с жизнью и карьерой Дурова. Игрокам предстоит бегать по этим уровням, уворачиваясь от препятствий и собирая бонусы. Формат игры — это классический бесконечный раннер с элементами бизнес-симулятора.





Важным элементом игры является рейтинговая система, где игроки могут соревноваться друг с другом. Тот, кто пробежит максимальное расстояние за одну попытку, будет вознагражден бонусами: игровой валютой, дополнительными жизнями и токенами блокчейна TON.





По словам разработчиков, Durov Run создана для того, чтобы пользователи смогли ощутить себя частью успеха Telegram и познакомиться с важными событиями в жизни Павла Дурова, проходя через игровые уровни, представляющие ключевые этапы его пути.