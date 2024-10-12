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Nata15
Telegram выпускает 3D-игру Durov Run на блокчейне TON
Эта игра позволит пользователям погрузиться в историю успеха Павла Дурова, управляя персонажем в динамичной 3D-среде на основе технологии блокчейна.

Мессенджер Telegram анонсировал выход своей первой 3D-игры под названием Durov Run. Игра будет доступна бесплатно в разделе Telegram Mini Apps и создана на базе блокчейна TON. Durov Run погружает игроков в историю основателя мессенджера Павла Дурова, предлагая одновременно развлечение и знакомство с его биографией.


В игре Durov Run пользователи будут управлять персонажем, преодолевая различные локации, которые связаны с жизнью и карьерой Дурова. Игрокам предстоит бегать по этим уровням, уворачиваясь от препятствий и собирая бонусы. Формат игры — это классический бесконечный раннер с элементами бизнес-симулятора.


Важным элементом игры является рейтинговая система, где игроки могут соревноваться друг с другом. Тот, кто пробежит максимальное расстояние за одну попытку, будет вознагражден бонусами: игровой валютой, дополнительными жизнями и токенами блокчейна TON.


По словам разработчиков, Durov Run создана для того, чтобы пользователи смогли ощутить себя частью успеха Telegram и познакомиться с важными событиями в жизни Павла Дурова, проходя через игровые уровни, представляющие ключевые этапы его пути.

#новости
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