По прогнозам аналитиков, стратегия Apple, включающая агрессивную ценовую политику и успешное сочетание продаж различных моделей, может существенно укрепить ее позиции на рынке смартфонов в ближайшие годы.

Apple может стать лидером рынка смартфонов к 2025 году, и многие аналитики отмечают, что это вполне реалистичный сценарий. По последним данным, доля Apple на рынке составляет 16%, что немного ниже, чем у Samsung с 19%. Однако компания имеет все шансы обойти своего главного конкурента в ближайшие годы благодаря множеству факторов, которые способствуют ее росту.

В текущей ситуации на рынке смартфонов наблюдается высокая конкуренция между ведущими производителями. Apple и Samsung доминируют в этом сегменте, но с каждым годом появляются новые игроки. Тем не менее, Apple остается одним из самых сильных брендов, и многие эксперты полагают, что агрессивная ценовая политика компании, особенно на китайском рынке, станет ключевым фактором ее успеха. В Китае Apple предлагает более доступные варианты своих популярных смартфонов, что делает продукцию компании более привлекательной для широкого круга потребителей. Например, такие модели, как iPhone 13 и iPhone 14, доступны по сниженным ценам, что привлекает больше покупателей.

Стратегия Apple заключается не только в выпуске новых флагманских моделей, но и в поддержании продаж старых, но все еще востребованных версий. Такой подход позволяет компании удерживать клиентов, которые не готовы платить за самые новые технологии. Сочетание новых и старых моделей увеличивает вероятность того, что покупатели выберут Apple, даже если они не могут себе позволить последнюю новинку. Это подтверждают успешные продажи таких моделей, как iPhone 12 и iPhone SE, которые продолжают пользоваться популярностью среди потребителей.

В 2025 году ожидается выход нового iPhone SE, который также может оказать значительное влияние на рынок. Этот смартфон, как предполагается, будет представлен с новыми функциями по конкурентоспособной цене, что привлечет внимание тех, кто ищет более доступный вариант устройства Apple. Ожидается, что запуск нового iPhone SE не только увеличит общие продажи компании, но и поможет ей увеличить свою долю на рынке, что сделает ее еще ближе к статусу лидера.