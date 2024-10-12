Cybercab представляет собой революционное автономное такси, предлагающее комфортное и безопасное передвижение для двух пассажиров без традиционных элементов управления.

После долгих слухов и утечек информации генеральный директор Tesla, Илон Маск, продемонстрировал новый электрический автомобиль с функцией самоуправляемого вождения.

Эта модель получила название Cybercab и представляет собой специально разработанное автономное такси. Уникальный футуристический дизайн в стиле Cybertruck включает двери, открывающиеся вверх и компактную кабину, вмещающую лишь двух пассажиров. В этом прототипе отсутствуют руль, педали и даже зарядные разъемы. Маск отметил, что автомобиль будет заряжаться беспроводным способом с использованием индукционной технологии.

Кроме того, Илон Маск утверждает, что автономные транспортные средства будут в 10-20 раз безопаснее, чем машины с человеческим управлением. Стоимость поездки на Cybercab составит всего $0,20 за милю (около 1,6 км), что существенно ниже цены проезда на городских автобусах, которая составляет $1 за милю. Однако, на данный момент, больше информации о Cybercab не предоставлено.

Прогнозируемая цена нового автомобиля составит менее $30 000.