Теперь любой желающий может воспользоваться новым инструментом искусственного интеллекта от Google для создания изображений.

Компания Google сделала важное объявление: теперь ее модель искусственного интеллекта для создания изображений Imagen 3, доступна всем желающим. Пользователи могут воспользоваться этим инструментом без подписки.



Google называет Imagen 3 своим наиболее качественным генератором изображений, который значительно улучшил фотореализм по сравнению с предыдущими версиями. Он обеспечивает более точное выполнение заданий и снижает количество артефактов. Однако этот генератор не является отдельным продуктом — он интегрирован в чат-бота Gemini, где выступает в качестве вспомогательного инструмента.



Чтобы создать изображение, пользователю нужно всего лишь запросить у нейросети его создание и предоставить описание. Разрешение для предварительного просмотра составляет 512×512 пикселей, а для оригинала — 2048×2048 пикселей. Сервис доступен на 40 языках, включая русский, но пользователи с российскими IP-адресами не смогут им воспользоваться.