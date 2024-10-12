Компания представила устройство, которое позволяет пользователям общаться с искусственным интеллектом.

Компания ByteDance, известная благодаря приложению для коротких видео TikTok, анонсировала запуск своих собственных наушников. Эти устройства позволяют пользователям общаться с генеративным искусственным интеллектом компании без необходимости использования смартфона.

Наушники под названием Ola Friend в настоящее время доступны только на китайском рынке. По информации от производителя, они созданы для различных задач: от общения с аудиосервисом во время поездок и практики английского языка до прослушивания музыки и создания ощущения компании. Для активации чат-бота от ByteDance необходимо подключить наушники к смартфону и произнести фразу "Doubao Doubao", название сервиса, который компания запустила в прошлом году. Этот сервис работает на базе языковой модели, также называемой Doubao.

Каждый наушник весит всего 6,6 грамма и предлагается в четырех цветах: фиолетовом, серебристом, черном и белом. Стоимость устройства составляет 1199 юаней (около 170 долларов или 16 500 рублей). Продажа начнется 17 октября, и их можно будет заказать на платформе Tmall от Alibaba Group, а также на JD.com и на собственном сайте ByteDance – Douyin, китайском аналоге TikTok.