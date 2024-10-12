Компания собирает данные о местоположении пользователей даже при отключённом GPS.

Исследователи в области информационной безопасности обнаружили, что смартфоны Google могут тайно следить за пользователями. Даже если отключить GPS, флагманская модель Pixel 9 Pro XL продолжает отправлять данные на серверы компании, включая местоположение, адрес электронной почты и номер телефона владельца. Это происходит каждые 15 минут, и для передачи информации используется не только GPS, но и сигналы Wi-Fi и сотовой сети, что делает защиту от слежки затруднительной.

Кроме того, эксперты рассекретили, что даже если пользователь не запускает приложения Google, они могут работать в фоновом режиме и передавать разработчикам данные о работе устройства и действиях пользователя. Это создает риск для конфиденциальности, ведь смартфон фактически имеет встроенный механизм передачи данных, который можно сравнить с лазейкой или "чёрным ходом". Если злоумышленники найдут уязвимости в системе Android, они смогут воспользоваться этим для кражи информации.



Такое поведение смартфона вызывает серьёзные опасения среди пользователей и специалистов по защите данных, поскольку современные технологии, которые мы используем каждый день, могут становиться источником потенциальных угроз для нашей личной жизни и безопасности.