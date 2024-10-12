Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Microsoft добавила новую функцию Coaching with Copilot в Word
Новая функция от Microsoft помогает пользователям Word улучшать стиль и структуру текста, предоставляя рекомендации по улучшению ясности и тональности.

Microsoft объявила о запуске новой функции «Coaching with Copilot» в текстовом редакторе Word, которая направлена на улучшение навыков письма пользователей. Эта функция не просто исправляет грамматические и орфографические ошибки, но также предлагает рекомендации по повышению ясности, структуры и тона текста, что особенно полезно для тех, кто хочет адаптировать свой стиль к конкретной аудитории.

Ключевое преимущество функции заключается в том, что пользователи могут получить обратную связь как для всего документа, так и для отдельных его частей. Для этого достаточно выделить текст, нажать на значок Copilot и активировать функцию «Get Coaching». Это позволяет сосредоточиться на конкретных моментах и получать рекомендации по их улучшению.

В будущем Microsoft планирует добавить возможность автоматического применения предложенных изменений. Однако на данный момент пользователи должны вручную вносить коррективы в текст, основываясь на полученных советах. Это позволяет сохранить контроль над содержанием и стилем написанного.

Чтобы получить доступ к функции «Coaching with Copilot», пользователи должны приобрести лицензию на Copilot, использовать веб-версию Word на английском языке и находиться в США. Microsoft также планирует расширить доступность этой функции для пользователей других языков и стран в ближайшие месяцы.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Первый смартфон с чипом Snapdragon 4s Gen 2 выйдет 16 октября 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
15
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
10
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
2
Российские учёные создали передовую технологию производства высокотемпературного сверхпроводника
3
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
OnePlus 13 появится уже в этом месяце
5
Российский дрон отснял удар ракетой «Искандера» по ЗРК Patriot ВСУ в 100км от ЛБС
+
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
3
На Арабатской стрелке в Крыму строят новый город на 30 тысяч жителей и автодорогу
1
ВС РФ возобновили стремительные наступательные действия по выбиванию ВСУ из Курской области
+
Телефоны Samsung Galaxy S24 первыми получают октябрьское обновление Android 2024
2
Российский истребитель Су-35 улучшил возможности обнаружения и защиты
1
Космические силы США сообщили о «серии новых маневров» загадочного мини-космического корабля X-37B
+
Ученые наблюдают за черной дырой, уничтожающей звезду за звездой
+
GeForce RTX 5090 будет стоить $2500 – NVIDIA намерена поднять цены на новые видеокарты
2
В Китае заметили модифицированную GeForce RTX 4090 с 48 Гб памяти, выпуск которой поставлен на поток
1

Популярные статьи

Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
8
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
119
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
16
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
6
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
12
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
11
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
22
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
6
Небольшой обзор и разборка ноутбука Asus VivoBook Go 14 (E410MA-BV1517)
5
Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива
1

Сейчас обсуждают

Gerr_Lord87
03:14
Ты, наверно перепутал с 4080)
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Gerr_Lord87
03:13
Ну, если на то пошло, уже до фига народу сидит на мониторах 4к. Ценник данных мониторов давно, как божеский. А те, кто предпочитает герцовку разрешению, то такие игроки больше делают акцент на сетевые...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Gerr_Lord87
03:08
Самая топчиковая компания по моникам и смартфонам👍
Смартфоны линейки Samsung Galaxy S25 будут работать на чипах от Qualcomm
fynjy_2005
03:07
Кто еще петушок пока неочевидно, но больше склоняюсь что ты, синебой)
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
fynjy_2005
03:06
Неужто. Не смотря на явный расчет на рекламные деньги в целом автор статьи прав. Покупать 1700 сокет - это тупизм. Проблемы с процами как на техническом уровне (проц может быть с браком из старой пар...
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
fynjy_2005
03:03
6. Интел? Реально? В серваках у Интела слив. В рабочих станциях слив. Какие варианты для работы в ПК? какие - только в тех приложениях, где мелкоядра работают? или ты о тех процессорах, которые в сто...
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
fynjy_2005
03:03
Фанат детектед 1. Разница в 1 год всего- сентябрь 2021 и сентябрь 2022. если мы сраниваем 1700 сокет и ам5 2. Многоядерность сравнима. Не спорю, но для Интел только в тех условиях, когда приложение у...
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
Acid Rain
02:56
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
Денис Бескровный
02:56
Чушь это твой коммент, а даже 4090 не может тянуть киберпанк в 4к на Макс настройках.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
DiLouk
02:55
4K@60 fps - это что-то на консольном. На ПК актуальны 144 гц и соответствующий fps.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем