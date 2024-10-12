Новая функция от Microsoft помогает пользователям Word улучшать стиль и структуру текста, предоставляя рекомендации по улучшению ясности и тональности.

Microsoft объявила о запуске новой функции «Coaching with Copilot» в текстовом редакторе Word, которая направлена на улучшение навыков письма пользователей. Эта функция не просто исправляет грамматические и орфографические ошибки, но также предлагает рекомендации по повышению ясности, структуры и тона текста, что особенно полезно для тех, кто хочет адаптировать свой стиль к конкретной аудитории.

Ключевое преимущество функции заключается в том, что пользователи могут получить обратную связь как для всего документа, так и для отдельных его частей. Для этого достаточно выделить текст, нажать на значок Copilot и активировать функцию «Get Coaching». Это позволяет сосредоточиться на конкретных моментах и получать рекомендации по их улучшению.

В будущем Microsoft планирует добавить возможность автоматического применения предложенных изменений. Однако на данный момент пользователи должны вручную вносить коррективы в текст, основываясь на полученных советах. Это позволяет сохранить контроль над содержанием и стилем написанного.

Чтобы получить доступ к функции «Coaching with Copilot», пользователи должны приобрести лицензию на Copilot, использовать веб-версию Word на английском языке и находиться в США. Microsoft также планирует расширить доступность этой функции для пользователей других языков и стран в ближайшие месяцы.