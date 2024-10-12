В результате недавней кибератаки на роботы-пылесосы Ecovacs пользователи столкнулись с серьезными нарушениями безопасности, когда устройства начали выкрикивать расистские оскорбления и преследовать домашних животных.

В США произошла необычная кибератака: роботы-пылесосы марки Ecovacs начали выкрикивать расистские оскорбления. Об этом сообщают СМИ, в частности, ABC News.

Хакеры получили контроль над несколькими моделями Ecovacs Deebot X2, находящимися в различных городах США. Они могли управлять движением роботов и использовали встроенные динамики для произнесения оскорбительных фраз. Один из пострадавших, адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон, стал свидетелем того, как его робот начал вести себя странно и выкрикивать расистские ругательства.



Проблемы с роботами затронули и других пользователей. Некоторые устройства начали преследовать домашних животных, а другие неожиданно начинали выкрикивать оскорбления в ночное время. После инцидента Свенсон подал жалобу в компанию Ecovacs, которая сразу же начала расследование. В результате было установлено, что IP-адрес злоумышленника был отключен. Выяснилось, что аккаунт адвоката подвергся кибератаке из-за подмены учетных данных.



Ранее специалисты по кибербезопасности уже предупреждали Ecovacs о проблемах с безопасностью. Например, PIN-код для доступа к устройствам проверялся только через приложение, а не через сервер или сам робот, что делало систему уязвимой. Представитель компании сообщил, что данная уязвимость уже исправлена. Более того, Ecovacs отправила своим пользователям письма с рекомендациями сменить пароли. Также в ноябре планируется выпустить обновление системы безопасности для роботов серии X2.