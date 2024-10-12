В новом документальном фильме HBO была сделана ошибка, в которой Питер Тодд был идентифицирован как Сатоши Накамото, создатель биткойна, что вызвало бурные дискуссии в криптосообществе.

Недавно вышел новый документальный фильм от HBO, который вызвал значительный резонанс. В нем утверждается, что Питер Тодд, известный разработчик в сфере криптовалют, является той самой загадочной личностью, известной под псевдонимом Сатоши Накамото, создателем биткойна. Однако сам Тодд решительно опроверг эти утверждения.

Фильм содержит косвенные доказательства, которые, по мнению авторов, могут подтверждать связь Тодда с Сатоши Накамото. Тем не менее, Тодд отверг эти аргументы, охарактеризовав их как безосновательные спекуляции, сравнимые с теориями заговора, такими как "плоская Земля". Он считает, что подобные заявления являются не более чем попыткой привлечь внимание к документальному фильму.

Отрицание Тодда ставит под сомнение истинную личность Сатоши Накамото, которая остается загадкой с момента создания биткойна. Эта тема вызвала оживленные дискуссии в криптосообществе, где многие участники остаются скептически настроенными по отношению к представленным в фильме доказательствам.