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Nata15
Microsoft улучшает функциональность ключей доступа в Windows 11 и интеграцию с менеджерами паролей
Это позволит пользователям использовать ключи, созданные на мобильных устройствах, и упрощает процесс аутентификации на компьютерах с Windows 11

Microsoft улучшает работу с ключами доступа в Windows 11, делая систему ещё удобнее для пользователей. Теперь в Windows 11 можно интегрировать сторонние менеджеры паролей, такие как 1Password и Bitwarden. Это означает, что если вы создали ключ доступа на своём смартфоне, вы сможете легко использовать его и на своём компьютере с Windows 11.

Также обновлена функция Windows Hello, которая теперь позволяет не только создавать ключи доступа, но и выбирать, где их сохранять. У вас будет выбор: сохранить ключи через Windows Hello или воспользоваться выбранным вами менеджером паролей. При этом все ваши ключи синхронизируются между устройствами с Windows 11. Например, если вы купили новый ноутбук, вам не нужно будет настраивать всё заново — достаточно войти в свой аккаунт, и все ключи будут доступны на новом устройстве.

Такие изменения значительно упрощают процесс входа в системы и сайты, повышая удобство и безопасность работы для всех пользователей Windows 11.

#новости
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