Google представила три новые функции, которые помогут защитить смартфон в неожиданных ситуациях.

Google запустила новые функции для защиты смартфонов Android от кражи, которые помогут усложнить доступ злоумышленникам к данным пользователя. Всего компания внедряет три новые функции, которые постепенно становятся доступными для небольших групп пользователей, сообщает The Verge со ссылкой на датамайнера @MishaalRahman.



Одной из ключевых функций является блокировка при обнаружении кражи. Она работает на основе искусственного интеллекта, который анализирует движения смартфона. Если устройство будет перемещаться необычным образом, что может указывать на кражу, оно автоматически заблокируется. Например, если злоумышленник вырвет смартфон из рук владельца, устройство сразу же заблокируется. После этого его нельзя будет сбросить до заводских настроек, и даже после принудительного сброса потребуется авторизация в аккаунте Google.

Вторая функция, Offline Device Lock, блокирует смартфон в случае его длительного отключения. Это делает невозможным доступ к данным, если злоумышленник отключит телефон, чтобы избежать отслеживания.

Третья функция, Remote Lock, позволяет заблокировать устройство с помощью номера телефона. Это особенно полезно, если у пользователя нет возможности войти в систему Find My Device и использовать пароль.

Функции блокировки при обнаружении кражи и Offline Device Lock поддерживаются на устройствах с версией Android 10 и выше, а для использования Remote Lock требуется версия Android 5 или более поздняя.