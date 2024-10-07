Apple решила временно отказаться от разработки своего долгожданного умного кольца. Несмотря на долгие ожидания и многочисленные слухи, новые данные указывают на то, что компания предпочитает сосредоточиться на своих смарт-часах, чтобы не конкурировать с уже успешным продуктом.

Компания Apple приняла решение приостановить разработку долгожданного умного кольца. Несмотря на многочисленные слухи и наличие большого числа патентов, связанных с этой технологией, недавний отчет указывает на то, что компания не планирует выходить на рынок с этим устройством. Как сообщает Bloomberg, это решение связано с желанием избежать конкуренции со своими смарт-часами Apple Watch.



Марк Гурман из Bloomberg отмечает: "Apple не ведет активную разработку кольца и не планирует его запуск. Это может отвлечь внимание от Apple Watch." Он также добавил, что "компании нет смысла создавать продукт, который может затмить успех уже существующего, ведь Apple Watch по-прежнему демонстрирует растущий интерес и вызывает зависть у конкурентов".

Среди множества слухов о умном кольце были упоминания о том, что это устройство могло бы дополнить функциональность Apple Watch. Например, совместное использование Apple Ring и Apple Watch могло бы повысить точность измерения сердечного ритма, благодаря синергии двух технологий.

Кроме того, по нескольким патентам, полученным за последние годы, Apple изучала технологии управления жестами, которые могут быть интегрированы в другие устройства, такие как Apple Vision Pro. Многие эксперты ожидали, что умное кольцо станет частью существующей экосистемы Apple, а не просто заменой для уже имеющихся продуктов.



Если информация подтвердится, это станет уже второй отменой знакового устройства в 2024 году. В феврале было объявлено о полном закрытии проекта Apple Car, над которым компания работала в течение десяти лет.