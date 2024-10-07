Apple готовит масштабное обновление устройств — новые чипы, мощные компьютеры и долгожданный iPad mini уже на горизонте.

Согласно последним слухам, компания Apple готовится представить новые продукты на чипах M4 и iPad mini 7. Журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On назвал возможную дату выхода — 1 ноября. Основная презентация, по его словам, должна состояться в конце октября, после чего новинки почти сразу поступят в продажу.



Ожидается, что в ноябре компания представит несколько ключевых устройств, среди которых:



1. 14-дюймовый MacBook Pro с базовым чипом M4, который станет продолжением существующей линейки ноутбуков, обеспечивая лучшую производительность в сочетании с энергосбережением.

2. 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro в версиях с процессорами M4 Pro и M4 Max, которые ориентированы на профессиональных пользователей, требующих от устройства максимальной мощности.

3. Обновленный iMac с новым чипом M4, который улучшит производительность по сравнению с предыдущими моделями.

4. Переработанный Mac mini с вариантами процессоров M4 и M4 Pro, что сделает его универсальным решением для дома и офиса.

5. iPad mini седьмого поколения, который получит обновленные характеристики и возможности, но подробности пока отсутствуют.



Марк Гурман также отметил, что в новом отчете не упоминалась обновленная модель самого доступного iPad. Это может означать, что выпуск iPad 11 перенесен на следующий год, что соответствует прогнозам других аналитиков, которые ожидают его выход в начале 2025 года.



Гурман поделился прогнозами относительно продуктов, которые Apple планирует выпустить в первой половине 2025 года:



1. 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air с чипом M4, которые обеспечат значительный прирост производительности по сравнению с текущими моделями.

2. Новый iPhone SE, который, вероятно, получит более современный дизайн и обновленные технические характеристики.

3. 11-дюймовый и 13-дюймовый iPad Air, ориентированные на тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой.

4. Обновленные клавиатуры Magic Keyboard для iPad Air, которые позволят более комфортно использовать планшет в качестве ноутбука.

5. Новая версия AirTag, которая, вероятно, получит улучшенную функциональность для более точного поиска вещей.



Также находятся в разработке новые модели Mac Studio и Mac Pro, которые будут использовать процессоры M4. Их выпуск ожидается позже: Mac Studio — предположительно в середине 2025 года, а Mac Pro — ближе к концу года.



Таким образом, если прогнозы Гурмана подтвердятся, нас ожидает насыщенная осень с множеством новинок от Apple.