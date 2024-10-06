Внедрение технологий обнаружения кражи, блокировки в офлайн-режиме и удаленного доступа позволит пользователям эффективнее защищать свои данные и восстанавливать контроль над смартфонами.

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и их безопасность является приоритетом для пользователей. Чтобы повысить уровень защиты, компания Google объявила о внедрении новых функций, направленных на предотвращение краж для устройств, работающих на Android 10 и более поздних версиях.



Пользователи могут найти новые параметры защиты, перейдя в меню «Настройки» своего устройства. В разделе «Безопасность» была добавлена функция «Защита от краж», которая позволяет активировать различные инструменты для охраны данных. Это упрощает процесс настройки и делает его более доступным для пользователей.

Среди нововведений выделяется система обнаружения кражи. Она использует встроенные датчики, Wi-Fi и соединение с другими умными устройствами, чтобы отслеживать любые необычные перемещения телефона. Если система зафиксирует резкое поднятие устройства, когда экран разблокирован, она автоматически блокирует его, предотвращая доступ к личным данным.



Также была реализована функция блокировки устройства в оффлайн-режиме. Если телефон будет украден, а злоумышленник отключит интернет, чтобы усложнить его отслеживание, пользователь все равно сможет заблокировать свое устройство. Это значительно повышает шансы на защиту личной информации даже в условиях, когда традиционные способы обнаружения кражи могут не сработать.



Для тех, чьи устройства уже стали жертвами кражи, Google предлагает услугу удаленной блокировки. Пользователи могут зайти на сайт android.com/lock и, используя телефон доверенного лица, инициировать блокировку украденного устройства. Это обеспечивает удобный и быстрый способ защитить важную информацию, даже если у пользователя нет доступа к своему смартфону.