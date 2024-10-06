Теперь доступны анимированные подарки, которые можно отправлять с помощью внутренней валюты Telegram Stars. Также была представлена новая система отправки кодов подтверждения для бизнеса, обеспечивающая более быстрый и безопасный процесс. Кроме того, обновления коснулись искусственного интеллекта

Telegram анонсировал важное обновление, которое включает в себя множество новых функций и улучшений для пользователей. Наиболее значительным нововведением стало внедрение возможности отправлять анимированные подарки, используя внутреннюю валюту платформы — Telegram Stars. Пользователи могут выбирать подарки стоимостью от 15 до 100 звезд. Эти подарки могут быть отправлены анонимно или с указанием имени отправителя, а также их можно разместить в профиле или обменять на звезды.



Кроме того, Telegram разработал новую систему отправки кодов подтверждения, специально предназначенную для бизнеса и разработчиков. Эта система, которая реализуется через платформу Fragment, обеспечивает более быстрый, дешевый и безопасный способ подтверждения по сравнению с традиционными SMS и другими аналогичными услугами.



Обновление также включает улучшения в области искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут получать более детализированные категории жалоб, что позволяет эффективнее бороться с мошенничеством, спамом, нелегальными товарами и нарушениями авторских прав.



Также был оптимизирован интерфейс видеочатов для пользователей iOS, что снижает потребление ресурсов. Пользователи Android теперь могут вести прямые трансляции в режиме RTMP с помощью OBS Studio, что значительно расширяет функциональные возможности платформы для организации прямых эфиров.



Эти нововведения подчеркивают усилия Telegram по улучшению сервиса и поддержке своих пользователей, предоставляя им современные и удобные возможности для общения.