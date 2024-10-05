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Nata15
На фоне геополитической нестабильности центральные банки мира все активнее вкладываются в золото
Как центральные банки различных стран увеличивают свои золотые резервы в условиях финансовой нестабильности? Какие факторы способствуют росту интереса к золоту, как защитному активу на мировом рынке?

Золото традиционно рассматривается как один из самых надежных активов, служащих защитой от инфляции и экономической нестабильности. В последнее время интерес к этому драгоценному металлу значительно возрос, особенно среди центральных банков различных стран. Это связано с рядом факторов, включая геополитические риски, рост инфляции и необходимость диверсификации резервов.

В 2023 году центральные банки мира приобрели 1037 тонн золота, что стало вторым по величине объемом закупок в истории. Среди стран-лидеров по закупкам золота выделяются Россия, Китай, Турция и Индия. Например, Россия нарастила свои резервы, активно покупая золото и делая его частью своей финансовой стратегии. К 1 августа 2024 года золотой запас России составил 2335,9 тонны. Основная часть этого золота хранится в Москве, обеспеченная многоуровневыми мерами безопасности.

Одной из причин, способствующих росту интереса к золоту, является геополитическая нестабильность. Мировые конфликты, экономические санкции и внутренние кризисы в ряде стран создают неопределенность, и золото становится предпочтительным активом для хранения ценностей. Согласно опросу Всемирного золотого совета, около 29% центральных банков планируют увеличить свои золотые резервы в ближайший год, что является самым высоким уровнем с начала опросов в 2018 году. Это свидетельствует о растущем понимании важности золота как защитного актива.

Цены на золото также находятся под давлением из-за высоких уровней инфляции. Инвесторы и центральные банки стремятся к активам, которые могут сохранить свою стоимость в условиях экономических колебаний. Золото часто рассматривается как "тихая гавань", которая защищает от инфляции и снижает риски, связанные с другими активами, такими как акции или облигации.

На текущий момент США занимают первое место по запасам золота, имея 8133,5 тонны, что составляет 72,4% их золотых резервов. Золото хранится в различных местах, включая знаменитый Форт-Нокс в Кентукки и Федеральный резервный банк в Нью-Йорке. Следующими по величине запасов являются Германия (3351,5 тонны) и Италия (2451,8 тонны), которые также демонстрируют значительные вложения в золото, понимая его важность в современных экономических условиях.

Швейцария, Япония и Нидерланды также сохраняют большие объемы золота, делая его частью своих стратегий резервирования. Например, Швейцария хранит 1040 тонн золота, что обеспечивает стране финансовую стабильность в сложных экономических ситуациях.

Золото продолжает оставаться важным элементом глобальных финансовых стратегий и сохраняет репутацию надежного актива, который может помочь сохранить и приумножить капитал в условиях неопределенности.

#инвестиции
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