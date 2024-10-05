Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Посол Сирии в России: США поддерживают агрессию против Сирии
Какова роль Вашингтона в эскалации конфликта и можно ли добиться мирного урегулирования при нынешних условиях?

США поддерживают агрессию Израиля на Ближнем Востоке. Башар Джаафари, посол Сирии в России, заявил об этом во время своего выступления на форуме «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности». По его словам, Соединенные Штаты активно участвуют в атаках Израиля, направленных против Сирии, сектора Газа и Ливана, что усиливает региональное напряжение и ведет к обострению конфликта.

Башар Джаафари подчеркнул, что Вашингтон оказывает Израилю не просто дипломатическую, но и прямую поддержку, содействуя его агрессивным действиям против ближневосточных стран. Это касается, в частности, воздушных и беспилотных ударов по территории Сирии. Такое вмешательство, по мнению сирийского дипломата, нарушает ранее установленные границы и красные линии, угрожает мирным жителям и препятствует политическому решению конфликта.

Ранее израильские силы нанесли авиаудары по сирийской столице Дамаску, жертвами которых стали трое мирных жителей, а девять человек получили ранения. Согласно сообщениям, атака была осуществлена израильскими военными самолетами, которые приближались со стороны Голанских высот, находящихся под израильским контролем. Кроме того, отмечалось использование беспилотников для ударов по сирийским объектам. Эти действия рассматриваются Сирией как открытая агрессия, проводимая при поддержке США, что вызывает критику со стороны официального Дамаска.

Роль Соединенных Штатов в ближневосточных конфликтах уже давно является объектом внимания и критики. Поддержка Израиля в его военных операциях на территории соседних государств воспринимается многими как фактор, осложняющий мирное урегулирование. Вмешательство США и их активное участие в поддержке израильских атак наносят значительный ущерб мирному населению, вызывают разрушения гражданской инфраструктуры и способствуют дальнейшей дестабилизации региона.

Американская политика на Ближнем Востоке часто вызывает вопросы относительно её соответствия международным правовым нормам. Конфликт в Сирии и эскалация напряженности в секторе Газа и на ливанской границе являются прямым результатом этой политики, которая ставит под угрозу безопасность всего региона.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Минобороны сообщило о суточных потерях ВСУ на курском направлении
Пакистанская футбольная сборная отказалась от матча с Россией в октябре
Расширение БРИКС: Сирия подает заявку на членство в международной организации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
14
Два российских БТР успешно противостояли колонне из 19 единиц боевой техники ВСУ в Курской области
+
Анонсированы первые устройства Xiaomi, получившие обновление HyperOS 2.0
+
Redmi Note 14 Pro+ стал самым быстро продаваемым смартфоном 2024 года
+
Опубликованы изображения One UI 7 на Galaxy S24 Ultra с целым рядом изменений
+
Два российских бронетранспортёра 82А сумели противостоять колонне из 19 бронемашин ВСУ
+
Sony закрыла последнюю лазейку, позволяющую запускать пиратские игры на PlayStation 5
+
В Калуге значительно увеличен выпуск модульных газотурбинных электростанций
2
Израиль внёс изменения в спутниковые снимки авиабазы Неватим после иранского удара
+
Армия США испытывает БПЛА на солнечных батареях, способный месяцами летать в стратосфере
2
MWM: Специалисты «Уралвагонзавода» могут получить доступ к секретным технологиям подбитого Leopard
+
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Разработчики Star Wars Outlaws выпустили второе обновление, нацеленное на решение массы недочётов
+
Россия потратит 240 миллиардов рублей на развитие индустрии микропроцессоров
21
Портовые рабочие в США согласились прекратить забастовку после увеличения жалования на 62%
+
OneUI 7 от Samsung получит AI-поиск фотографий в «Галерее»
+
NVIDIA готовится одновременно представить RTX 5080 и RTX 5090
1
Производители браузеров обвиняют Microsoft в несправедливом преимуществе Edge
3
Hisense представила новый проектор C2 с яркостью 2000 ANSI-люмен и частотой обновления 120 Гц
+
Redmi Note 14 Pro Plus стал неофициально доступен за пределами Китая
+

Популярные статьи

Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
15
"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
2
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
342
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 4
5
Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
+
PlayStation 5 Pro не будет автоматически улучшать графику в играх, поэтому ПК намного выгоднее
11
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
6
Пять худших хэллоуинских игр, в которые я играл
+
Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
+
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
1

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
17:18
Я ведь не запрещаю. Я курил лет 50 класса с 5-го. Затем перестал. Мог выпить бутылку водки с горла перед танцами. Недавние лет 10 за обедом почти бутылка вина. а сейчас 1 в неделю. Именно поэтому я го...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
si-cat
17:16
А процентики что означают - не в курсе? Это всего лишь допуск PL 🤣🤣🤣
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
Nvidia&Intel Hater
17:13
нас самом деле все вот так без мыла длсс.И это уже третий !! видос от разных людей.и во всех них 6600 ниже чем у меня на 400-500 мгц.с моим разгоном твою просто рвет как тузик грелку моя карта.3050=ка...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Мимо
17:11
Обидаемо. John Doe - очередной чемпион по прыжкам в сторону. Скакай на куй, сколькое животное.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
17:10
3050 везде на дне.хоть бы в одной без мыла дошла до 6600,а стоит не адекватно и стоила.такой кусок кала выше 10-ки не стоит (я бы вот честно и за 10 такое гумно уровня 1660s не взял).и да -1080ти намн...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
17:08
Какие выдумки клону.у него не схдится вообще ни с кем.и да.он на 3 писи сидит -там материнка на b450 в описании-уже -20 процентов.и его результаты в разы от всех отличаются.я подзабыл на него массовые...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Китя
17:06
Cейчас вышла новая игра. Эксклюзив PS 4-5. Игра Until Dawn 2024 очень похожа на Resident Evil. Так что пока качаю. Думаю тестов на 3050 не будет. Там все матерятся из-за системных требований игры.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Nvidia&Intel Hater
17:06
выше новый тесты подошли.от новых авторов -твоя как обычно в заглот сосет
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Мимо
17:03
Сирожа, не выставляй себя отъявленным пистоболом: https://barikada.sk/?p=16131 "По итогам 2023 года цены выросли во всех 12 группах товаров и услуг, стоимость которых отслеживает Статистическое управ...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
FelsheR-Vzvz
17:01
Не, я за Зюганова! Власовцев всех бы надо, один на зоне не дожил до праздника!)
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем