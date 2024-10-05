Какова роль Вашингтона в эскалации конфликта и можно ли добиться мирного урегулирования при нынешних условиях?

США поддерживают агрессию Израиля на Ближнем Востоке. Башар Джаафари, посол Сирии в России, заявил об этом во время своего выступления на форуме «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности». По его словам, Соединенные Штаты активно участвуют в атаках Израиля, направленных против Сирии, сектора Газа и Ливана, что усиливает региональное напряжение и ведет к обострению конфликта.

Башар Джаафари подчеркнул, что Вашингтон оказывает Израилю не просто дипломатическую, но и прямую поддержку, содействуя его агрессивным действиям против ближневосточных стран. Это касается, в частности, воздушных и беспилотных ударов по территории Сирии. Такое вмешательство, по мнению сирийского дипломата, нарушает ранее установленные границы и красные линии, угрожает мирным жителям и препятствует политическому решению конфликта.

Ранее израильские силы нанесли авиаудары по сирийской столице Дамаску, жертвами которых стали трое мирных жителей, а девять человек получили ранения. Согласно сообщениям, атака была осуществлена израильскими военными самолетами, которые приближались со стороны Голанских высот, находящихся под израильским контролем. Кроме того, отмечалось использование беспилотников для ударов по сирийским объектам. Эти действия рассматриваются Сирией как открытая агрессия, проводимая при поддержке США, что вызывает критику со стороны официального Дамаска.

Роль Соединенных Штатов в ближневосточных конфликтах уже давно является объектом внимания и критики. Поддержка Израиля в его военных операциях на территории соседних государств воспринимается многими как фактор, осложняющий мирное урегулирование. Вмешательство США и их активное участие в поддержке израильских атак наносят значительный ущерб мирному населению, вызывают разрушения гражданской инфраструктуры и способствуют дальнейшей дестабилизации региона.

Американская политика на Ближнем Востоке часто вызывает вопросы относительно её соответствия международным правовым нормам. Конфликт в Сирии и эскалация напряженности в секторе Газа и на ливанской границе являются прямым результатом этой политики, которая ставит под угрозу безопасность всего региона.