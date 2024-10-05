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Nata15
Минобороны сообщило о суточных потерях ВСУ на курском направлении
Министерство обороны России озвучило данные о потерях украинской армии, включая личный состав и военную технику.


Фотография Reuters

Министерство обороны Российской Федерации озвучило данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении. По словам представителей ведомства, украинская сторона потеряла более 400 военнослужащих, что свидетельствует о значительных потерях, понесенных ВСУ в ходе продолжающихся боевых действий. Данная информация была представлена на брифинге и освещена в средствах массовой информации.

Кроме людских потерь, Министерство обороны сообщило о существенных потерях украинской армии в военной технике. В частности, было уничтожено 16 единиц бронетехники, включая один танк. Также российским вооруженным силам удалось вывести из строя пять артиллерийских орудий, два транспортных средства и станцию радиоэлектронной борьбы, что снижает возможности украинской армии в организации обороны и проведении активных боевых действий на данном направлении. Уничтожение такой важной техники, включая радиоэлектронные средства, затрудняет коммуникацию и организацию боевых операций ВСУ, что существенно ослабляет их боевые возможности.

Ранее Министерство обороны России также сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Желанное Второе, расположенным на территории Донецкой народной республики (ДНР). Освобождение данного пункта стало результатом скоординированных действий подразделений Южной группировки российских войск, что позволило расширить зону контроля и укрепить позиции на данном участке фронта. Взятие Желанного Второго является важным успехом для российской стороны, так как населенный пункт находится на стратегически значимой территории, и его контроль усиливает возможности обороны и наступления на смежных участках.

В ходе боевых операций российскими силами были нанесены удары по позициям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка, расположенных в ДНР. Эти населенные пункты являются важными опорными пунктами украинских сил, и нанесение по ним ударов существенно ослабляет обороноспособность украинской армии в регионе. Скоординированные действия российской армии на этом участке направлены на ослабление позиций противника и создание условий для дальнейшего наступления.

Аналитики отмечают, что курское направление остается одним из ключевых участков фронта, где сосредоточены значительные силы обеих сторон, и где ведутся наиболее активные боевые действия. Потери в живой силе и технике оказывают значительное влияние на динамику боевых действий и могут существенно изменять ситуацию на фронте. Для обеих сторон крайне важно сохранять боеспособность своих подразделений и обеспечивать регулярные поставки техники и вооружения для продолжения боевых действий.

#новости
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