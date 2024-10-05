Украина может оказаться в ситуации, когда ей придется отказаться от территорий, утраченных в результате конфликта с Россией. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Financial Times.

В недавнем интервью для Financial Times экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение о возможной необходимости Украины рассмотреть вопрос о территории, потерянной в результате конфликта с Россией. Он указал на исторический прецедент, когда Финляндия была вынуждена уступить часть своих территорий Советскому Союзу после Второй мировой войны. По его словам, такой шаг позволил финнам установить безопасную границу, что, в свою очередь, обеспечило им большую стабильность.



Столтенберг подчеркнул, что ситуация на Украине может измениться после президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Он предполагает, что появление новых политических инициатив после выборов может стать импульсом для начала мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, НАТО должно сосредоточить свои усилия не только на военной поддержке Украины, но и на том, чтобы создать условия для диалога. Он добавил, что это не означает капитуляцию или сдачу позиций, а скорее попытку найти устойчивое и справедливое решение конфликта.



В этом контексте Столтенберг также обратил внимание на тот факт, что НАТО, возможно, пересекает определённые "красные линии", установленные Россией, и что подобные действия могут иметь серьёзные последствия. Однако он отметил, что это не должно быть причиной для отказа от поддержки Украины. В условиях растущей напряжённости важно понимать, что страны Европы в рамках НАТО в значительной степени уступают России по военной мощи. Чтобы исправить это неравенство, необходимо значительно увеличить оборонные расходы, что потребует больших инвестиций, чем обычно планируется.