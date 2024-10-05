Игра будет доступна на нескольких платформах и обещает увлекательный игровой процесс, продолжая традиции предыдущих частей серии.

Серия игр Sid Meier’s Civilization известна своим уникальным подходом к стратегии, позволяя игрокам строить и развивать свои цивилизации на протяжении тысячелетий. И вот, Firaxis Games анонсировала Sid Meier’s Civilization VII, выход которой намечен на 11 февраля 2025 года. Игра станет доступна на множестве платформ, включая ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S и Nintendo Switch, что обещает охватить широкий круг игроков.



Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i3 10-го поколения или аналогичный AMD Ryzen 3 1200, 8 ГБ оперативной памяти, а также видеокарту уровня GTX 1050, RX 460 или Intel Arc A380. С таким набором оборудования игроки смогут наслаждаться игрой в разрешении 1080p с частотой около 30 кадров в секунду. Это достаточно для комфортной игры, учитывая, что стратегические игры, как правило, не требуют высокой частоты кадров.



Рекомендованные системные требования несколько выше. Для достижения стабильной частоты 60 кадров в секунду при разрешении 1080p потребуется процессор Intel Core i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня RTX 2060, RX 6600 или Arc A750.



Для игроков, стремящихся к максимально возможной графике и разрешению 4K, потребуется более мощная система. Процессор Intel Core i7 14700F или AMD Ryzen 9 5950X, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT обеспечат стабильную работу игры на максимальных настройках с частотой 60 кадров в секунду.



Еще одной приятной новостью для игроков стало то, что игра займёт всего 20 ГБ на жестком диске.