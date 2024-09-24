Весь топ-10 заняли устройства от компаний Apple и Samsung, если не считать одного Xiaomi.

Исследовательская компания Omdia опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире, который наглядно отражает текущие тенденции на рынке мобильных технологий. В этом списке преобладают устройства таких компаний, как Apple и Samsung, а также Xiaomi занимает одно из лидирующих мест.



На первом месте, как и ожидалось, располагается iPhone 15 Pro Max с общим объемом продаж в 21,8 миллиона единиц. Этот показатель немного ниже, чем у iPhone 14 Pro Max за аналогичный период прошлого года, что может указывать на снижение интереса к новым моделям.



На втором месте находится базовая модель iPhone 15, с результатом 17,8 миллиона проданных экземпляров. Эти два устройства продолжают укреплять позиции Apple на рынке, обеспечивая компании высокий уровень дохода.



Интересный успех демонстрирует Samsung Galaxy A15, который занял третью позицию в глобальном рейтинге и первое место среди Android-смартфонов. Этот бюджетный телефон выделяется AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, хорошей камерой и продолжительной поддержкой обновлений.



Четвертое и пятое места занимают iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra соответственно. Galaxy S24 Ultra, как единственный премиальный Android-смартфон в первой десятке, привлекает внимание своими высокими характеристиками, включая функции, основанные на искусственном интеллекте.



Среди моделей Apple наименьшим спросом пользуется iPhone 15 Plus, который не вошел даже в топ-20. Это может говорить о том, что пользователи менее заинтересованы в данной модели, и существует предположение, что в следующей линейке iPhone Apple может заменить Plus на нечто совершенно новое.



Рынок смартфонов в первой половине 2024 года демонстрирует устоявшиеся предпочтения пользователей, с явным лидерством Apple, в то время как Samsung продолжает удерживать свои позиции, предлагая качественные и доступные устройства.