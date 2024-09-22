Статья обсуждает ожидаемое повышение цен на новый смартфон Samsung Galaxy S24 FE в США. Согласно информации, стоимость модели с 128 ГБ памяти может увеличиться на 50 долларов по сравнению с предыдущей версией Galaxy S23 FE. Аналогичное подорожание ожидается и для модели с 256 ГБ памяти.

В последние дни в мире технологий активно обсуждается повышение цен на новый смартфон Samsung Galaxy S24 FE в Соединенных Штатах. По данным авторитетного источника Стива Хеммерстоффера, предполагается, что стоимость версии с 128 ГБ встроенной памяти составит 649 долларов США. Это на 50 долларов больше, чем цена предыдущей модели Galaxy S23 FE, которая продавалась за 599 долларов. Также версия с 256 ГБ памяти подорожает на ту же сумму, что увеличит ее цену до 709 долларов.





Это повышение цен в США совпадает с информацией о росте на 50 евро в Европе. Примечательно, что цена основной версии Galaxy S24 останется на уровне 799 долларов, что может свидетельствовать о намерении Samsung сохранить ценовую стабильность для своих флагманских моделей.





Дополнительным фактором, усложняющим ситуацию на рынке, является отсутствие модели Galaxy A55 в США, что ограничивает выбор для потребителей, ищущих более доступные альтернативы. Это создает дополнительные трудности для тех, кто планирует обновление своих устройств.





Официальный анонс Galaxy S24 FE ожидается уже в ближайшие дни, начиная с 23 сентября. Этот релиз должен прояснить множество вопросов и подтвердить или опровергнуть информацию о росте цен, которую мы наблюдаем в настоящее время.