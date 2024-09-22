Статья посвящена новой аккумуляторной системе компании Envision Energy, выполненной в виде контейнера и способной хранить до 8 МВтч энергии. Упоминаются её характеристики, такие как использование литий-железо-фосфатных элементов, высокая ёмкость и долговечность.

Компания Envision Energy анонсировала новую аккумуляторную систему, выполненную в форме стандартного шестиметрового контейнера, обладающую ёмкостью до 8 МВтч энергии.

Основу аккумулятора составляют литий-железо-фосфатные элементы (LiFePO4) с ёмкостью 700 Ач, способные функционировать при напряжении от 1500 до 2000 вольт. Система способна выдерживать до 16 000 циклов зарядки и весит 50 тонн. Производственные мощности для этих аккумуляторов предоставляет компания AESC, известная своими поставками для электромобилей, в то время как остальные компоненты создаются на заводе Envision.





Для повышения уровня безопасности в аккумуляторной системе интегрированы современные технологии мониторинга, основанные на искусственном интеллекте, которые позволяют обнаруживать возгорания и технические неисправности. Также предусмотрены системы активной вентиляции и водяного охлаждения, а аэрогелевые прокладки между ячейками обеспечивают дополнительную защиту.





По утверждениям компании, данная система может снабжать средний частный дом мощностью 1 кВт электроэнергией в течение 26 дней при полном заряде. Однако рекомендуется использовать аккумулятор в циклах от двух до восьми часов, что позволит повысить его эффективность и продлить срок службы.