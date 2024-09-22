Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Аккумуляторы в виде контейнеров умеют хранить до 8 МВтч энергии
Статья посвящена новой аккумуляторной системе компании Envision Energy, выполненной в виде контейнера и способной хранить до 8 МВтч энергии. Упоминаются её характеристики, такие как использование литий-железо-фосфатных элементов, высокая ёмкость и долговечность.

Компания Envision Energy анонсировала новую аккумуляторную систему, выполненную в форме стандартного шестиметрового контейнера, обладающую ёмкостью до 8 МВтч энергии.

Основу аккумулятора составляют литий-железо-фосфатные элементы (LiFePO4) с ёмкостью 700 Ач, способные функционировать при напряжении от 1500 до 2000 вольт. Система способна выдерживать до 16 000 циклов зарядки и весит 50 тонн. Производственные мощности для этих аккумуляторов предоставляет компания AESC, известная своими поставками для электромобилей, в то время как остальные компоненты создаются на заводе Envision.


Для повышения уровня безопасности в аккумуляторной системе интегрированы современные технологии мониторинга, основанные на искусственном интеллекте, которые позволяют обнаруживать возгорания и технические неисправности. Также предусмотрены системы активной вентиляции и водяного охлаждения, а аэрогелевые прокладки между ячейками обеспечивают дополнительную защиту.


По утверждениям компании, данная система может снабжать средний частный дом мощностью 1 кВт электроэнергией в течение 26 дней при полном заряде. Однако рекомендуется использовать аккумулятор в циклах от двух до восьми часов, что позволит повысить его эффективность и продлить срок службы.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
26
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
28
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
22
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
20
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
5
В Европе наблюдается снижение продаж легковых автомобилей на 18,3%
+
Для своего искусственного интеллекта Microsoft запустит отдельную атомную электростанцию
1
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
2
Samsung запускает массовое производство самого быстрого на данный момент твердотельного накопителя
+
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
+
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
Производительность чипсетов Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3 сравнили в игре Genshin Impact
1
В Воронеже введена в строй новая производственная линия по выпуску сравнительно недорогих микросхем
+
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
3
Утечки Rockstar: GTA 6 и Red Dead Redemption 1 на подходе для ПК
+
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+
Обновление macOS Sequoia от Apple: неприятный сюрприз для разработчиков кибербезопасности
+
Galaxy S24 Ultra превосходит все iPhone 16 в тесте аккумулятора
+
Linux запустили на древнейшем Intel 4004 образца 1971 года — на загрузку ОС ушло более 8 дней
+

Популярные статьи

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
50
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
4
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
23
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
43
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
11
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
3
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
1
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
5

Сейчас обсуждают

deema35
22:28
если вдруг корпус аккумулятора разорвётся то даже капля электролита не попала на плату мыши Это литй-полимерный аккумулятор если корпус разорвётся то мышка превратится в "факел" который возможно даже...
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
Максим Рыбаков
22:23
С чего платежи не принимают? Пополнить кошелек можно не одним способом
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Имя Фамилия
22:11
Тодд Говард, разлогинься
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
Александр Кондрашов
22:11
Время, не стоит на месте и реклама (двигатель торговли )в действии, поэтому кому что, кто аналоговую, а кто цифру хвалит!!! "На базаре, два дурака"....
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Робин Гудеичь
22:07
Гидродинамический - это тоже втулка,скольжения, но с насечкой которая собирает смазку. Первый раз слышу что кто-то пишет что в пюрешке простая втулка, а не гидродинамическая... И из других я разве что...
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
Vergo
22:07
Всем, кто в теме, прекрасно известно, что пресловутые тесты с попугаями - сплошная ложь, и подтасовка. Но таковы правила игры. Тесты должны быть. Потому что реклама - двигатель торговли. Не обманешь -...
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
AlexB77
22:06
Ту-160 на сегодня самый большой самолёт с твёрдым заказом производимый в России. Ил-96 производится только для целей испытаний, и в принципе нуждается в двигателях ПД-35 перед серийным производством. ...
«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
AlexB77
22:02
Наверное это деталь полу-крыла, которая должна быть единой для снижения массы.
«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
FelsheR-BANz
21:36
Лично Путин отправляет?
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
Listoman
21:09
Это загрузочная локация, она там одна, поэтому даже можно не фиксить данный косяк, всем плевать, так как за всю 30 часовую игру там проводишь суммарно 5 минут времени)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем