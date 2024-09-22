Установка будет использована в Космическом центре NASA в условиях, приближённых к лунным. Испытания показали, что реактор успешно обрабатывает "лунный" грунт и извлекает кислород, что снизит зависимость от поставок с Земли и уменьшит затраты на будущие космические миссии.

Американская аэрокосмическая компания Sierra Space сделала значительный шаг вперёд, разработав карботермический реактор, который способен извлекать кислород из минералов. Эта установка будет использоваться в Космическом центре NASA, где будут воссозданы условия, максимально приближённые к лунным.

В ходе первого этапа испытаний Sierra Space провела 14-дневные эксперименты в термовакуумной камере, используя материал, который имитирует лунный реголит. Тесты проводились при температуре от -45°C до +1800°C, а давление в камере соответствовало лунным условиям.

В рамках исследования реактор успешно обработал "лунный" грунт, полученный с помощью лунохода. Затем была использована реакция карботермического восстановления, которая позволила извлечь кислород из минералов, содержащихся в реголите.

Эти достижения открывают новые горизонты для NASA, предоставляя возможность добывать кислород непосредственно из лунных ресурсов. Это значительно уменьшит зависимость от поставок кислорода с Земли и снизит затраты на будущие космические миссии. Кроме того, извлечённый кислород может быть использован в качестве топлива, что делает его ещё более ценным для исследований в космосе.