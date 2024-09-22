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Nata15
Микроядерная батарея может работать десятилетиями
Батарея использует радиоактивный элемент америций и преобразует свет в электричество. Она продемонстрировала высокую эффективность по сравнению с предыдущими моделями, но пока имеет невысокий коэффициент преобразования энергии, что ограничивает её применение в мощных устройствах.

Китайские исследователи представили прототип микроядерной батареи, отличающейся исключительной долговечностью, способной функционировать десятилетиями. В перспективе данная технология может использоваться как источник питания для маломощных датчиков и различных гаджетов, требующих длительной автономной работы.

Основой батареи является радиоактивный элемент америций, заключённый в полимерный кристалл. Этот кристалл соединён с фотоэлектрическим элементом, который преобразует световую энергию в электричество. Для предотвращения возможной утечки радиации вся система заключена в защитный кварцевый корпус.

Продолжительные испытания показали, что батарея способна стабильно вырабатывать электроэнергию на протяжении длительного времени. Ученые полагают, что прототип сможет работать десятилетиями. Более того, новая разработка оказалась в 8000 раз эффективнее по сравнению с предыдущими микроядерными батареями.

Несмотря на обещающую долговечность, эффективность преобразования энергии остаётся невысокой. Прототип продемонстрировал коэффициент преобразования в 0,889%, при этом производя 139 микроватт на кюри радиоактивности. Это не позволяет генерировать достаточно энергии для более мощных устройств, но идеально подходит для малых сенсоров и автономных систем, где высокая мощность не требуется.

#новости
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