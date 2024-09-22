Небоскрёб, возводимый в честь гонщика Айртона Сенны, будет иметь высоту более 500 метров и включать 228 жилых единиц, включая подвешенные виллы и пентхаусы. Внутри предусмотрены развлекательные зоны, рестораны и интерактивный музей.

В Санта-Катарине, Бразилия, компания FG Empreendimentos анонсировала реализацию нового амбициозного проекта — жилого небоскрёба Senna Tower, который будет возведён в честь знаменитого гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны.

Хотя точная высота Senna Tower ещё не объявлена, известно, что она превысит 500 метров, что значительно больше, чем у Central Park Tower, самого высокого небоскрёба в Нью-Йорке. По предварительным визуализациям, здание будет выделяться обилием естественного света.

Небоскрёб будет включать 228 жилых единиц, среди которых 18 уникальных подвешенных вилл и несколько роскошных пентхаусов. Также предусмотрены шесть частных этажей, и жильцы смогут пользоваться выходом на крышу.

Инфраструктура здания будет состоять из развлекательных зон, ресторанов и интерактивного музея, посвящённого жизни и достижениям Айртона Сенны. Сроки завершения строительства пока не известны, но общая сумма инвестиций в проект составляет около 500 миллионов долларов.