Опция Covers доступна в бета-версии и позволяет выбирать музыкальный стиль для переработки оригинальных треков. Пользователи получают 200 бесплатных генераций, а доступ к функции имеют подписчики Suno Pro и Suno Premier.

Искусственный интеллект Suno значительно расширяет свои функциональные возможности, представляя новую опцию, позволяющую пользователям трансформировать жанр уже существующих песен. Теперь программа не ограничивается созданием оригинальных композиций и способна производить полные каверы, адаптируя их под различные музыкальные стили. Эта функция, названная Covers, была добавлена в последнем обновлении.

С помощью этого нового инструмента пользователи могут указать желаемый жанр, чтобы искусственный интеллект переработал оригинальный трек. В настоящее время функция находится на стадии бета-тестирования и может создавать каверы на основе мелодии исходной композиции.

Чтобы создать кавер, достаточно выбрать песню из своей библиотеки и нажать кнопку «Cover Song» в меню. Искусственный интеллект затем обработает трек в соответствии с выбранным стилем. Suno также предоставляет возможность накладывать вокальные партии на инструментальные версии.

К новой функции имеют доступ подписчики Suno Pro и Suno Premier. Все пользователи сервиса получают по 200 бесплатных генераций песен. После исчерпания лимита за каждую следующую генерацию кавера необходимо будет заплатить.

Сервис Suno доступен для загрузки на iOS и в веб-версии.