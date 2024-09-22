Реальные выбросы могут превысить заявленные на 662% и даже в десятки тысяч раз в отдельных случаях.

Недавнее исследование показало, что компании значительно занижают фактические объемы выбросов углерода от своих дата-центров. Согласно полученным данным, выбросы в среднем превышают заявленные нормы на 662%, а в некоторых случаях разница достигает десятков тысяч раз. Это вызывает серьезные опасения в свете растущего воздействия искусственного интеллекта на экологическую ситуацию.

Основными источниками высоких выбросов являются центры обработки данных (ЦОД) таких технологических гигантов, как Microsoft, Google, Meta и Apple. Исследование охватывает период с 2020 по 2022 год, и, по мнению авторов, реальная ситуация может быть еще более тревожной, учитывая динамичное развитие сектора.

Лидером среди источников выбросов признан Amazon. Авторы исследования предполагают, что крупнейшие компании намеренно скрывают действительные данные о своих ЦОД, чтобы избежать общественной критики. Несмотря на предыдущие заявления о достижении углеродной нейтральности, факты показывают иную картину. Например, официально заявленные выбросы ЦОД Meta за 2022 год составили 273 метрические тонны CO2, однако анализ данных о местоположении показал, что реальный объем составил 3,8 миллиона метрических тонн, что в 19 000 раз превышает официальные цифры.

Эти результаты ставят под сомнение прозрачность экологической политики крупнейших технологических компаний и подчеркивают необходимость более глубокого анализа их воздействия на окружающую среду.