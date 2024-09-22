Технические характеристики и цена новинки пока остаются неизвестными.

Logitech анонсировала лимитированную версию своей известной игровой мыши G502, приурочив релиз к десятилетию её выхода на рынок. Модель G502 X Plus AL Edition будет доступна в строго ограниченном количестве, что повысит её привлекательность среди коллекционеров и геймеров.



Корпус новой мыши изготовлен из высококачественного авиационного алюминия, обеспечивая ей хорошую прочность и стильный внешний вид. В процессе производства использовался современный станок с числовым программным управлением, соответствующий стандартам швейцарской часовой промышленности.



В целом планируется выпустить лишь 502 экземпляра, каждый из которых будет иметь уникальную лазерную маркировку с серийным номером от 1 до 502. Каждая мышь проходит тщательную проверку командой дизайнеров и инженеров, что гарантирует высокие стандарты качества.



Хотя официальная информация о технических характеристиках G502 X Plus AL Edition пока недоступна, ожидается, что она не будет отличаться от стандартной версии. Информация о цене новинки также пока остаётся неизвестной.