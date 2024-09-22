С 25 сентября 2024 года, без авторизации в Galaxy Store пользователи не смогут обновлять уже установленные приложения или загружать новые.

Владельцы смартфонов и планшетов Samsung должны подготовиться к важным изменениям в использовании своих устройств. Ранее пользователи могли не создавать учетную запись Samsung, однако с 25 сентября 2024 года это правило изменится. Теперь для получения обновлений стандартных приложений потребуется авторизация в Galaxy Store.



Согласно информации, появившейся в обновлении версии 6.6.13.10, запуск Galaxy Store без учетной записи Samsung станет невозможным. В противном случае пользователи не смогут обновлять уже установленные приложения или загружать новые.



Это нововведение касается в первую очередь предустановленных программ от компании Samsung. Приложения, загруженные из Google Play или других источников, не подпадут под это ограничение. Также стоит отметить, что автоматические обновления установленных приложений будут приостановлены с 25 сентября, если учетная запись не будет создана.



Таким образом, владельцам устройств Samsung рекомендуется обратить внимание на необходимость регистрации, чтобы избежать трудностей с доступом к обновлениям и загрузкой новых приложений.