Представлены ключевые характеристики обеих моделей, включая их размеры, комплектации и варианты двигателей. Также упоминается, что Iskra займет промежуточное место между моделями Granta и Vesta, а её выход на рынок запланирован на 2025 год.

На официальном сайте Lada были обнаружены скрытые страницы, посвященные двум новым автомобилям: Aura и Iskra. В них представлены важные характеристики и комплектации моделей.



Новая модель Aura будет иметь следующие габариты: длина 4690 мм, ширина 1764 мм и высота 1505 мм, с клиренсом 176 мм. Покупатели смогут выбрать один из пяти цветовых вариантов: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр». Aura будет доступна в трех комплектациях: Techno, Aura Black и Aura Grey, каждая из которых будет отличаться уровнем оснащения.



Габариты новой модели Iskra составят 4333 мм в длину, 1711 мм в ширину и 1517 мм в высоту. Колёсная база составляет 2603 мм, а дорожный просвет — 170 мм. По размеру колёсной базы Iskra почти достигает показателей Vesta (2635 мм) и значительно превосходит Granta (2476 мм).



Согласно информации от «АвтоВАЗа», Iskra займет промежуточное положение между моделями Granta и Vesta, а её выход на рынок запланирован на 2025 год. По предварительным данным, модель будет оснащена двигателем от Vesta и предложена в трех вариантах: с 5- и 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.



