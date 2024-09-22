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Nata15
В «Яндекс Картах» появились комфортные точки завершения маршрута
Точки, доступные в крупных городах России, помогают водителям выбрать оптимальное место для завершения поездки, учитывая особенности инфраструктуры

В сервис «Яндекс Карты» внедрили новую функцию — комфортные точки завершения маршрута, доступные в большинстве крупных городов России. Это нововведение поможет водителям ориентироваться в сложной городской инфраструктуре и сокращает время, затрачиваемое на поездку. На карты уже нанесено более миллиона таких точек.
Особенно удобными эти точки становятся в местах с интенсивным движением и сложной системой подъездов, таких как аэропорты, железнодорожные вокзалы, торговые центры и крупные деловые комплексы. Теперь водители могут самостоятельно выбирать наиболее подходящую точку завершения маршрута, что упрощает задачи, например, оперативного забора пассажиров из зоны прилёта аэропорта или поиска ближайшей парковки в многолюдном торговом центре.

Алгоритмы, используемые для подбора этих точек, анализируют множество факторов: расположение входов в здания, доступные парковочные места, а также обезличенные данные о предпочтительных зонах завершения поездок другими пользователями. Система предлагает оптимальный маршрут и рассчитывает время прибытия с учётом этой информации. Благодаря постоянному обновлению данных, точки прибытия остаются актуальными, что повышает их полезность для водителей в любое время.

#новости
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