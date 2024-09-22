Решение связано с законом о цифровых рынках, который направлен на повышение открытости и конкуренции.

Европейская комиссия потребовала от Apple обеспечить совместимость операционных систем iOS и iPadOS с устройствами сторонних производителей. Это решение принято в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), который направлен на повышение открытости и конкуренции в сфере цифровых технологий.

Основное требование заключается в том, что Apple должна предоставить возможность подключения сторонних устройств, таких как беспроводные наушники, смарт-часы и гарнитуры виртуальной реальности, к своим операционным системам без ограничений или дополнительных препятствий. Компания обязана гарантировать этим устройствам возможность сопряжения с iOS и iPadOS, а также функционирование наравне с официальными продуктами Apple.

Кроме того, Apple должна разработать прозрачную процедуру для обработки запросов на совместимость от сторонних разработчиков. Этот процесс должен быть справедливым, оперативным и бесплатным, что позволит производителям подать заявку на использование iOS и iPadOS в своих устройствах и быть уверенными, что их запросы будут рассмотрены без задержек.

Европейская комиссия установила шестимесячный срок для выполнения этих требований. В случае невыполнения условий Apple грозит крупный штраф, который может составить до 10% от её мирового годового дохода.