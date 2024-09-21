Пользователи теперь могут создавать и изменять тексты, получать краткие резюме, а также использовать обновлённый «Переводчик», поддерживающий более ста языков. Новые функции также включают возможность работы с текстами на мобильных устройствах и компьютерах, а также пересказ документов различной длины и формата.

Недавнее обновление «Яндекс Браузера» принесло новые возможности, основанные на технологиях YandexGPT. Теперь пользователи могут редактировать тексты, переводить их, а также получать краткие резюме длинных статей.



Функция нейроредактора позволяет создавать тексты и изменять их стилистическое оформление. Активация этой функции осуществляется через кнопку «Редактировать», которая доступна на любом сайте. С её помощью пользователи могут составлять планы презентаций, подготавливать тексты для выступлений и редактировать онлайн-документы.



Работу с текстами можно начать на смартфоне и продолжить на компьютере. В редакторе также реализована функция истории, что позволяет быстро находить ранее обработанные материалы.



Для работы с иностранными языками в «Браузере» доступна бета-версия обновленного «Переводчика» на основе YandexGPT, поддерживающая более ста языков. Эта система умеет учитывать контекст текста и подбирать соответствующую лексику. Например, в научных текстах используются специализированные термины, а для кулинарных блогов — общепринятые слова.



В «Переводчик» можно загружать различные тексты, изображения и ссылки для перевода.



Также была добавлена функция краткого пересказа текстов любой длины. Эта опция поддерживает работу с документами в форматах PDF, DOCX и TXT, а также видео. Пользователям предлагается два режима пересказа: краткий и подробный, с акцентом на детали оригинала.



Для удобства работы с новыми инструментами в «Браузере» предусмотрен специальный интерфейс под поисковой строкой на главной странице.